Signale / MetaTrader 4 / EA Pertamina PATEN
Suryato Wijaya

EA Pertamina PATEN

Suryato Wijaya
0 Bewertungen
101 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -41%
Tickmill-Live10
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
754
Gewinntrades:
401 (53.18%)
Verlusttrades:
353 (46.82%)
Bester Trade:
226.80 USD
Schlechtester Trade:
-576.40 USD
Bruttoprofit:
10 706.97 USD (84 732 pips)
Bruttoverlust:
-14 992.67 USD (91 292 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (741.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
741.06 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
40.89%
Max deposit load:
91.96%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.56
Long-Positionen:
397 (52.65%)
Short-Positionen:
357 (47.35%)
Profit-Faktor:
0.71
Mathematische Gewinnerwartung:
-5.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-42.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-178.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 539.23 USD (17)
Wachstum pro Monat :
-2.10%
Jahresprognose:
-25.44%
Algo-Trading:
42%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 416.55 USD
Maximaler:
7 646.75 USD (204.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.44% (7 646.75 USD)
Kapital:
50.23% (2 862.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XTIUSD 469
XAUUSD 130
GBPUSD 85
EURUSD 51
USDCHF 19
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XTIUSD -3.7K
XAUUSD 43
GBPUSD -114
EURUSD -508
USDCHF 40
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XTIUSD -1.5K
XAUUSD 1.7K
GBPUSD -4.5K
EURUSD -3.5K
USDCHF 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +226.80 USD
Schlechtester Trade: -576 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +741.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -178.53 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Prime
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live20
0.41 × 188
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 4
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.64 × 11
Axi-US07-Live
0.67 × 6
Tickmill-Live
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.72 × 1006
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 91
ICMarketsSC-Live06
0.79 × 546
TMGM.TradeMax-Live4
0.81 × 232
Tickmill-Live10
0.81 × 2842
Tickmill-Live04
0.82 × 233
Alpari-Pro.ECN2
0.83 × 6
noch 148 ...
just EA Pertamina for OIL with broker TICKmill.


Slow but sure.

If you want fast rich, dont follow us. Because this strategy is focus for consistent income (passive income)


By S.W

Keine Bewertungen
2025.07.01 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 01:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.22 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.21% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 00:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EA Pertamina PATEN
40 USD pro Monat
-41%
0
0
USD
2.1K
USD
101
42%
754
53%
41%
0.71
-5.68
USD
79%
1:100
