Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Prime 0.00 × 1 OctaFX-Real9 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 18 0.00 × 1 Axi-US03-Demo 0.00 × 4 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 1 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 1 SwitchMarkets-Real 0.00 × 2 FPMarketsLLC-Live2 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live19 0.33 × 12 ICMarketsSC-Live20 0.41 × 188 ICMarketsSC-Live02 0.50 × 4 Aglobe-Live-1 0.52 × 60 BroctagonPrimeMarkets-Live 0.64 × 11 Axi-US07-Live 0.67 × 6 Tickmill-Live 0.67 × 3 Tickmill-Live05 0.72 × 1006 ICMarketsSC-Live07 0.74 × 91 ICMarketsSC-Live06 0.79 × 546 TMGM.TradeMax-Live4 0.81 × 232 Tickmill-Live10 0.81 × 2842 Tickmill-Live04 0.82 × 233 Alpari-Pro.ECN2 0.83 × 6 noch 148 ...