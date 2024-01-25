- Incremento
Total de Trades:
751
Transacciones Rentables:
400 (53.26%)
Transacciones Irrentables:
351 (46.74%)
Mejor transacción:
226.80 USD
Peor transacción:
-576.40 USD
Beneficio Bruto:
10 698.07 USD (84 704 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 895.23 USD (88 044 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (741.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
741.06 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
40.89%
Carga máxima del depósito:
91.96%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.55
Transacciones Largas:
394 (52.46%)
Transacciones Cortas:
357 (47.54%)
Factor de Beneficio:
0.72
Beneficio Esperado:
-5.59 USD
Beneficio medio:
26.75 USD
Pérdidas medias:
-42.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-178.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 539.23 USD (17)
Crecimiento al mes:
-9.44%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
42%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 416.55 USD
Máxima:
7 646.75 USD (204.64%)
Reducción relativa:
De balance:
79.44% (7 646.75 USD)
De fondos:
50.23% (2 862.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|468
|XAUUSD
|128
|GBPUSD
|85
|EURUSD
|51
|USDCHF
|19
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XTIUSD
|-3.8K
|XAUUSD
|140
|GBPUSD
|-114
|EURUSD
|-508
|USDCHF
|40
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XTIUSD
|-1.5K
|XAUUSD
|5K
|GBPUSD
|-4.5K
|EURUSD
|-3.5K
|USDCHF
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 12
|
ICMarketsSC-Live20
|0.41 × 188
|
ICMarketsSC-Live02
|0.50 × 4
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.64 × 11
|
Axi-US07-Live
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.72 × 1006
|
ICMarketsSC-Live07
|0.74 × 91
|
ICMarketsSC-Live06
|0.79 × 546
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.81 × 232
|
Tickmill-Live10
|0.81 × 2842
|
Tickmill-Live04
|0.82 × 233
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.83 × 6
otros 148...
just EA Pertamina for OIL with broker TICKmill.
Slow but sure.
If you want fast rich, dont follow us. Because this strategy is focus for consistent income (passive income)
By S.W
No hay comentarios
