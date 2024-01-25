SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / EA Pertamina PATEN
Suryato Wijaya

EA Pertamina PATEN

Suryato Wijaya
0 comentarios
101 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD al mes
incremento desde 2024 -39%
Tickmill-Live10
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
751
Transacciones Rentables:
400 (53.26%)
Transacciones Irrentables:
351 (46.74%)
Mejor transacción:
226.80 USD
Peor transacción:
-576.40 USD
Beneficio Bruto:
10 698.07 USD (84 704 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 895.23 USD (88 044 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (741.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
741.06 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
40.89%
Carga máxima del depósito:
91.96%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.55
Transacciones Largas:
394 (52.46%)
Transacciones Cortas:
357 (47.54%)
Factor de Beneficio:
0.72
Beneficio Esperado:
-5.59 USD
Beneficio medio:
26.75 USD
Pérdidas medias:
-42.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-178.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 539.23 USD (17)
Crecimiento al mes:
-9.44%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
42%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 416.55 USD
Máxima:
7 646.75 USD (204.64%)
Reducción relativa:
De balance:
79.44% (7 646.75 USD)
De fondos:
50.23% (2 862.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XTIUSD 468
XAUUSD 128
GBPUSD 85
EURUSD 51
USDCHF 19
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XTIUSD -3.8K
XAUUSD 140
GBPUSD -114
EURUSD -508
USDCHF 40
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XTIUSD -1.5K
XAUUSD 5K
GBPUSD -4.5K
EURUSD -3.5K
USDCHF 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +226.80 USD
Peor transacción: -576 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +741.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -178.53 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Prime
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live20
0.41 × 188
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 4
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.64 × 11
Axi-US07-Live
0.67 × 6
Tickmill-Live
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.72 × 1006
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 91
ICMarketsSC-Live06
0.79 × 546
TMGM.TradeMax-Live4
0.81 × 232
Tickmill-Live10
0.81 × 2842
Tickmill-Live04
0.82 × 233
Alpari-Pro.ECN2
0.83 × 6
otros 148...
just EA Pertamina for OIL with broker TICKmill.


Slow but sure.

If you want fast rich, dont follow us. Because this strategy is focus for consistent income (passive income)


By S.W

No hay comentarios
2025.07.01 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 01:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.22 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.21% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 00:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
EA Pertamina PATEN
40 USD al mes
-39%
0
0
USD
2.2K
USD
101
42%
751
53%
41%
0.71
-5.59
USD
79%
1:100
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.