Suryato Wijaya

EA Pertamina PATEN

Suryato Wijaya
0 comentários
101 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD por mês
crescimento desde 2024 -39%
Tickmill-Live10
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
751
Negociações com lucro:
400 (53.26%)
Negociações com perda:
351 (46.74%)
Melhor negociação:
226.80 USD
Pior negociação:
-576.40 USD
Lucro bruto:
10 698.07 USD (84 704 pips)
Perda bruta:
-14 895.23 USD (88 044 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (741.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
741.06 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
40.89%
Depósito máximo carregado:
91.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
394 (52.46%)
Negociações curtas:
357 (47.54%)
Fator de lucro:
0.72
Valor esperado:
-5.59 USD
Lucro médio:
26.75 USD
Perda média:
-42.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-178.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 539.23 USD (17)
Crescimento mensal:
-5.16%
Previsão anual:
-62.10%
Algotrading:
42%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 416.55 USD
Máximo:
7 646.75 USD (204.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.44% (7 646.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.23% (2 862.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XTIUSD 468
XAUUSD 128
GBPUSD 85
EURUSD 51
USDCHF 19
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XTIUSD -3.8K
XAUUSD 140
GBPUSD -114
EURUSD -508
USDCHF 40
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XTIUSD -1.5K
XAUUSD 5K
GBPUSD -4.5K
EURUSD -3.5K
USDCHF 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +226.80 USD
Pior negociação: -576 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +741.06 USD
Máxima perda consecutiva: -178.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Prime
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live20
0.41 × 188
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 4
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.64 × 11
Axi-US07-Live
0.67 × 6
Tickmill-Live
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.72 × 1006
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 91
ICMarketsSC-Live06
0.79 × 546
TMGM.TradeMax-Live4
0.81 × 232
Tickmill-Live10
0.81 × 2842
Tickmill-Live04
0.82 × 233
Alpari-Pro.ECN2
0.83 × 6
just EA Pertamina for OIL with broker TICKmill.


Slow but sure.

If you want fast rich, dont follow us. Because this strategy is focus for consistent income (passive income)


By S.W

Sem comentários
2025.07.01 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 01:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.22 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.21% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 00:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EA Pertamina PATEN
40 USD por mês
-39%
0
0
USD
2.2K
USD
101
42%
751
53%
41%
0.71
-5.59
USD
79%
1:100
Copiar

