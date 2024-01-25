시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / EA Pertamina PATEN
Suryato Wijaya

EA Pertamina PATEN

Suryato Wijaya
0 리뷰
102
0 / 0 USD
월별 40 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -45%
Tickmill-Live10
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
768
이익 거래:
408 (53.12%)
손실 거래:
360 (46.88%)
최고의 거래:
226.80 USD
최악의 거래:
-576.40 USD
총 수익:
10 756.43 USD (86 497 pips)
총 손실:
-15 177.72 USD (98 028 pips)
연속 최대 이익:
18 (741.06 USD)
연속 최대 이익:
741.06 USD (18)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
40.89%
최대 입금량:
91.96%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.58
롱(주식매수):
411 (53.52%)
숏(주식차입매도):
357 (46.48%)
수익 요인:
0.71
기대수익:
-5.76 USD
평균 이익:
26.36 USD
평균 손실:
-42.16 USD
연속 최대 손실:
26 (-178.53 USD)
연속 최대 손실:
-3 539.23 USD (17)
월별 성장률:
-10.12%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
41%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 421.29 USD
최대한의:
7 651.49 USD (204.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.44% (7 646.75 USD)
자본금별:
50.23% (2 862.50 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XTIUSD 469
XAUUSD 140
GBPUSD 89
EURUSD 51
USDCHF 19
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XTIUSD -3.7K
XAUUSD -99
GBPUSD -108
EURUSD -508
USDCHF 40
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XTIUSD -1.5K
XAUUSD -3.5K
GBPUSD -4.3K
EURUSD -3.5K
USDCHF 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +226.80 USD
최악의 거래: -576 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +741.06 USD
연속 최대 손실: -178.53 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-Prime
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live20
0.41 × 188
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 4
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.64 × 11
Axi-US07-Live
0.67 × 6
Tickmill-Live
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.72 × 1006
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 91
ICMarketsSC-Live06
0.79 × 546
TMGM.TradeMax-Live4
0.81 × 232
Tickmill-Live10
0.81 × 2842
Tickmill-Live04
0.82 × 233
Alpari-Pro.ECN2
0.83 × 6
just EA Pertamina for OIL with broker TICKmill.


Slow but sure.

If you want fast rich, dont follow us. Because this strategy is focus for consistent income (passive income)


By S.W

리뷰 없음
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 01:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.22 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.21% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 00:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
EA Pertamina PATEN
월별 40 USD
-45%
0
0
USD
1.9K
USD
102
41%
768
53%
41%
0.70
-5.76
USD
79%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.