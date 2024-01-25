SignauxSections
Suryato Wijaya

EA Pertamina PATEN

Suryato Wijaya
0 avis
87 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2024 -6%
Tickmill-Live10
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
407
Bénéfice trades:
245 (60.19%)
Perte trades:
162 (39.80%)
Meilleure transaction:
226.80 USD
Pire transaction:
-576.40 USD
Bénéfice brut:
8 342.55 USD (20 291 pips)
Perte brute:
-11 356.48 USD (20 296 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (741.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
741.06 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
38.87%
Charge de dépôt maximale:
30.21%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
198 (48.65%)
Courts trades:
209 (51.35%)
Facteur de profit:
0.73
Rendement attendu:
-7.41 USD
Bénéfice moyen:
34.05 USD
Perte moyenne:
-70.10 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-3 539.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 539.23 USD (17)
Croissance mensuelle:
11.93%
Prévision annuelle:
144.74%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 817.40 USD
Maximal:
7 047.60 USD (188.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.22% (7 047.60 USD)
Par fonds propres:
50.23% (2 862.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XTIUSD 404
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XTIUSD -3K
XAUUSD -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XTIUSD 257
XAUUSD -260
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +226.80 USD
Pire transaction: -576 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +741.06 USD
Perte consécutive maximale: -3 539.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.50 × 8
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
Tickmill-Live02
1.10 × 165
WealthyAccumulation-Live
1.16 × 187
ICMarketsSC-Live16
1.34 × 58
Alpari-Pro.ECN
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
Exness-Real3
1.50 × 6
RoboForex-ECN-3
1.50 × 8
ICMarketsSC-Live10
1.63 × 8
Exness-Real4
1.75 × 4
Tickmill-Live10
1.86 × 341
RoboForex-Pro-6
1.92 × 13
ICMarketsSC-Live05
1.97 × 269
78 plus...
just EA Pertamina for OIL with broker TICKmill.


Slow but sure.

If you want fast rich, dont follow us. Because this strategy is focus for consistent income (passive income)


By S.W

Aucun avis
2025.07.01 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 01:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.22 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.21% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 00:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
