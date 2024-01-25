信号部分
信号 / MetaTrader 4 / EA Pertamina PATEN
Suryato Wijaya

EA Pertamina PATEN

Suryato Wijaya
0条评论
100
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2024 -39%
Tickmill-Live10
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
748
盈利交易:
398 (53.20%)
亏损交易:
350 (46.79%)
最好交易:
226.80 USD
最差交易:
-576.40 USD
毛利:
10 662.74 USD (84 585 pips)
毛利亏损:
-14 881.60 USD (88 005 pips)
最大连续赢利:
18 (741.06 USD)
最大连续盈利:
741.06 USD (18)
夏普比率:
0.04
交易活动:
40.89%
最大入金加载:
91.96%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.55
长期交易:
394 (52.67%)
短期交易:
354 (47.33%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-5.64 USD
平均利润:
26.79 USD
平均损失:
-42.52 USD
最大连续失误:
26 (-178.53 USD)
最大连续亏损:
-3 539.23 USD (17)
每月增长:
-8.37%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
42%
结余跌幅:
绝对:
4 416.55 USD
最大值:
7 646.75 USD (204.64%)
相对跌幅:
结余:
79.44% (7 646.75 USD)
净值:
50.23% (2 862.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XTIUSD 465
XAUUSD 128
GBPUSD 85
EURUSD 51
USDCHF 19
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XTIUSD -3.8K
XAUUSD 140
GBPUSD -114
EURUSD -508
USDCHF 40
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XTIUSD -1.6K
XAUUSD 5K
GBPUSD -4.5K
EURUSD -3.5K
USDCHF 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +226.80 USD
最差交易: -576 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +741.06 USD
最大连续亏损: -178.53 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Prime
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live20
0.41 × 188
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 4
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.64 × 11
Axi-US07-Live
0.67 × 6
Tickmill-Live
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.72 × 1006
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 91
ICMarketsSC-Live06
0.79 × 546
TMGM.TradeMax-Live4
0.81 × 232
Tickmill-Live10
0.81 × 2842
Tickmill-Live04
0.82 × 233
Alpari-Pro.ECN2
0.83 × 6
148 更多...
just EA Pertamina for OIL with broker TICKmill.


Slow but sure.

If you want fast rich, dont follow us. Because this strategy is focus for consistent income (passive income)


By S.W

没有评论
2025.07.01 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 01:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.22 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.21% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 00:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
