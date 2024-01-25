СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA Pertamina PATEN
Suryato Wijaya

EA Pertamina PATEN

Suryato Wijaya
0 отзывов
100 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2024 -39%
Tickmill-Live10
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
748
Прибыльных трейдов:
398 (53.20%)
Убыточных трейдов:
350 (46.79%)
Лучший трейд:
226.80 USD
Худший трейд:
-576.40 USD
Общая прибыль:
10 662.74 USD (84 585 pips)
Общий убыток:
-14 881.60 USD (88 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (741.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
741.06 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
40.89%
Макс. загрузка депозита:
91.96%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
394 (52.67%)
Коротких трейдов:
354 (47.33%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-5.64 USD
Средняя прибыль:
26.79 USD
Средний убыток:
-42.52 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-178.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 539.23 USD (17)
Прирост в месяц:
-8.27%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
42%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 416.55 USD
Максимальная:
7 646.75 USD (204.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.44% (7 646.75 USD)
По эквити:
50.23% (2 862.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XTIUSD 465
XAUUSD 128
GBPUSD 85
EURUSD 51
USDCHF 19
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XTIUSD -3.8K
XAUUSD 140
GBPUSD -114
EURUSD -508
USDCHF 40
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XTIUSD -1.6K
XAUUSD 5K
GBPUSD -4.5K
EURUSD -3.5K
USDCHF 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +226.80 USD
Худший трейд: -576 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +741.06 USD
Макс. убыток в серии: -178.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Prime
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live20
0.41 × 188
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 4
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.64 × 11
Axi-US07-Live
0.67 × 6
Tickmill-Live
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.72 × 1006
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 91
ICMarketsSC-Live06
0.79 × 546
TMGM.TradeMax-Live4
0.81 × 232
Tickmill-Live10
0.81 × 2842
Tickmill-Live04
0.82 × 233
Alpari-Pro.ECN2
0.83 × 6
еще 148...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

just EA Pertamina for OIL with broker TICKmill.


Slow but sure.

If you want fast rich, dont follow us. Because this strategy is focus for consistent income (passive income)


By S.W

Нет отзывов
2025.07.01 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 01:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.22 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.21% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 00:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA Pertamina PATEN
40 USD в месяц
-39%
0
0
USD
2.1K
USD
100
42%
748
53%
41%
0.71
-5.64
USD
79%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.