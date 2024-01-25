- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
748
Прибыльных трейдов:
398 (53.20%)
Убыточных трейдов:
350 (46.79%)
Лучший трейд:
226.80 USD
Худший трейд:
-576.40 USD
Общая прибыль:
10 662.74 USD (84 585 pips)
Общий убыток:
-14 881.60 USD (88 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (741.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
741.06 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
40.89%
Макс. загрузка депозита:
91.96%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
394 (52.67%)
Коротких трейдов:
354 (47.33%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-5.64 USD
Средняя прибыль:
26.79 USD
Средний убыток:
-42.52 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-178.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 539.23 USD (17)
Прирост в месяц:
-8.27%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
42%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 416.55 USD
Максимальная:
7 646.75 USD (204.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.44% (7 646.75 USD)
По эквити:
50.23% (2 862.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|465
|XAUUSD
|128
|GBPUSD
|85
|EURUSD
|51
|USDCHF
|19
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XTIUSD
|-3.8K
|XAUUSD
|140
|GBPUSD
|-114
|EURUSD
|-508
|USDCHF
|40
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XTIUSD
|-1.6K
|XAUUSD
|5K
|GBPUSD
|-4.5K
|EURUSD
|-3.5K
|USDCHF
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +226.80 USD
Худший трейд: -576 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +741.06 USD
Макс. убыток в серии: -178.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 12
|
ICMarketsSC-Live20
|0.41 × 188
|
ICMarketsSC-Live02
|0.50 × 4
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.64 × 11
|
Axi-US07-Live
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.72 × 1006
|
ICMarketsSC-Live07
|0.74 × 91
|
ICMarketsSC-Live06
|0.79 × 546
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.81 × 232
|
Tickmill-Live10
|0.81 × 2842
|
Tickmill-Live04
|0.82 × 233
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.83 × 6
еще 148...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
just EA Pertamina for OIL with broker TICKmill.
Slow but sure.
If you want fast rich, dont follow us. Because this strategy is focus for consistent income (passive income)
By S.W
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
-39%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
100
42%
748
53%
41%
0.71
-5.64
USD
USD
79%
1:100