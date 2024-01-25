- 成長
トレード:
751
利益トレード:
400 (53.26%)
損失トレード:
351 (46.74%)
ベストトレード:
226.80 USD
最悪のトレード:
-576.40 USD
総利益:
10 698.07 USD (84 704 pips)
総損失:
-14 895.23 USD (88 044 pips)
最大連続の勝ち:
18 (741.06 USD)
最大連続利益:
741.06 USD (18)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
40.89%
最大入金額:
91.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.55
長いトレード:
394 (52.46%)
短いトレード:
357 (47.54%)
プロフィットファクター:
0.72
期待されたペイオフ:
-5.59 USD
平均利益:
26.75 USD
平均損失:
-42.44 USD
最大連続の負け:
26 (-178.53 USD)
最大連続損失:
-3 539.23 USD (17)
月間成長:
2.01%
年間予想:
24.42%
アルゴリズム取引:
42%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 416.55 USD
最大の:
7 646.75 USD (204.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.44% (7 646.75 USD)
エクイティによる:
50.23% (2 862.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|468
|XAUUSD
|128
|GBPUSD
|85
|EURUSD
|51
|USDCHF
|19
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XTIUSD
|-3.8K
|XAUUSD
|140
|GBPUSD
|-114
|EURUSD
|-508
|USDCHF
|40
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XTIUSD
|-1.5K
|XAUUSD
|5K
|GBPUSD
|-4.5K
|EURUSD
|-3.5K
|USDCHF
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 12
|
ICMarketsSC-Live20
|0.41 × 188
|
ICMarketsSC-Live02
|0.50 × 4
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.64 × 11
|
Axi-US07-Live
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.72 × 1006
|
ICMarketsSC-Live07
|0.74 × 91
|
ICMarketsSC-Live06
|0.79 × 546
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.81 × 232
|
Tickmill-Live10
|0.81 × 2842
|
Tickmill-Live04
|0.82 × 233
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.83 × 6
just EA Pertamina for OIL with broker TICKmill.
Slow but sure.
If you want fast rich, dont follow us. Because this strategy is focus for consistent income (passive income)
By S.W
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
40 USD/月
-39%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
101
42%
751
53%
41%
0.71
-5.59
USD
USD
79%
1:100