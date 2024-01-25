- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
413
Profit Trade:
247 (59.80%)
Loss Trade:
166 (40.19%)
Best Trade:
226.80 USD
Worst Trade:
-576.40 USD
Profitto lordo:
8 392.77 USD (20 351 pips)
Perdita lorda:
-11 535.08 USD (20 779 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (741.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
741.06 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
38.87%
Massimo carico di deposito:
30.21%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
198 (47.94%)
Short Trade:
215 (52.06%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-7.61 USD
Profitto medio:
33.98 USD
Perdita media:
-69.49 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-3 539.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 539.23 USD (17)
Crescita mensile:
7.52%
Previsione annuale:
91.25%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 817.40 USD
Massimale:
7 047.60 USD (188.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.22% (7 047.60 USD)
Per equità:
50.23% (2 862.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|410
|XAUUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XTIUSD
|-3.1K
|XAUUSD
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XTIUSD
|-166
|XAUUSD
|-260
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +226.80 USD
Worst Trade: -576 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +741.06 USD
Massima perdita consecutiva: -3 539.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.50 × 8
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.10 × 165
|
WealthyAccumulation-Live
|1.16 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|1.34 × 58
|
Alpari-Pro.ECN
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
Exness-Real3
|1.50 × 6
|
RoboForex-ECN-3
|1.50 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|1.63 × 8
|
Exness-Real4
|1.75 × 4
|
Tickmill-Live10
|1.86 × 341
|
RoboForex-Pro-6
|1.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live05
|1.97 × 269
just EA Pertamina for OIL with broker TICKmill.
Slow but sure.
If you want fast rich, dont follow us. Because this strategy is focus for consistent income (passive income)
By S.W
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
-9%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
88
77%
413
59%
39%
0.72
-7.61
USD
USD
73%
1:100