SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA Pertamina PATEN
Suryato Wijaya

EA Pertamina PATEN

Suryato Wijaya
0 recensioni
88 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2024 -9%
Tickmill-Live10
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
413
Profit Trade:
247 (59.80%)
Loss Trade:
166 (40.19%)
Best Trade:
226.80 USD
Worst Trade:
-576.40 USD
Profitto lordo:
8 392.77 USD (20 351 pips)
Perdita lorda:
-11 535.08 USD (20 779 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (741.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
741.06 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
38.87%
Massimo carico di deposito:
30.21%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
198 (47.94%)
Short Trade:
215 (52.06%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-7.61 USD
Profitto medio:
33.98 USD
Perdita media:
-69.49 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-3 539.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 539.23 USD (17)
Crescita mensile:
7.52%
Previsione annuale:
91.25%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 817.40 USD
Massimale:
7 047.60 USD (188.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.22% (7 047.60 USD)
Per equità:
50.23% (2 862.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XTIUSD 410
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XTIUSD -3.1K
XAUUSD -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XTIUSD -166
XAUUSD -260
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +226.80 USD
Worst Trade: -576 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +741.06 USD
Massima perdita consecutiva: -3 539.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.50 × 8
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
Tickmill-Live02
1.10 × 165
WealthyAccumulation-Live
1.16 × 187
ICMarketsSC-Live16
1.34 × 58
Alpari-Pro.ECN
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
Exness-Real3
1.50 × 6
RoboForex-ECN-3
1.50 × 8
ICMarketsSC-Live10
1.63 × 8
Exness-Real4
1.75 × 4
Tickmill-Live10
1.86 × 341
RoboForex-Pro-6
1.92 × 13
ICMarketsSC-Live05
1.97 × 269
78 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

just EA Pertamina for OIL with broker TICKmill.


Slow but sure.

If you want fast rich, dont follow us. Because this strategy is focus for consistent income (passive income)


By S.W

Non ci sono recensioni
2025.07.01 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 01:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.22 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.21% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 00:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA Pertamina PATEN
40USD al mese
-9%
0
0
USD
3.2K
USD
88
77%
413
59%
39%
0.72
-7.61
USD
73%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.