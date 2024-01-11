SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Manualtickmill1
Joel Juanpere

Manualtickmill1

Joel Juanpere
0 inceleme
Güvenilirlik
184 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 880%
TickmillEU-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 552
Kârla kapanan işlemler:
1 931 (75.66%)
Zararla kapanan işlemler:
621 (24.33%)
En iyi işlem:
149.75 EUR
En kötü işlem:
-511.09 EUR
Brüt kâr:
17 165.24 EUR (32 860 164 pips)
Brüt zarar:
-8 517.06 EUR (10 487 940 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
219 (238.37 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3 093.07 EUR (172)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
167.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
24 gün
Düzelme faktörü:
4.96
Alış işlemleri:
1 929 (75.59%)
Satış işlemleri:
623 (24.41%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
3.39 EUR
Ortalama kâr:
8.89 EUR
Ortalama zarar:
-13.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-255.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-530.46 EUR (3)
Aylık büyüme:
3.21%
Yıllık tahmin:
40.06%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.28 EUR
Maksimum:
1 744.32 EUR (17.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.63% (337.70 EUR)
Varlığa göre:
52.58% (5 031.59 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XRPUSD 858
ETHUSD 215
LINKUSD 158
BTCUSD 142
EURUSD 127
USDJPY 123
USTEC 117
ADAUSD 88
TLT 57
GBPUSD 50
US500 49
XAUUSD 44
NZDUSD 43
NZDCAD 40
EURCAD 40
VIX 35
EURJPY 34
USDCAD 31
AUDUSD 30
USDCHF 21
EURAUD 20
AUDJPY 19
EURGBP 19
EURCHF 19
EURNZD 18
NZDJPY 17
CADJPY 17
AUDCAD 17
CHFJPY 15
AUDNZD 14
CADCHF 13
AUDCHF 13
NZDCHF 12
GBPJPY 11
GBPCHF 7
US30 6
GBPAUD 3
USDSGD 3
STOXX50 3
GBPCAD 2
AUS200 1
XAUEUR 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XRPUSD 8.8K
ETHUSD 545
LINKUSD 492
BTCUSD 804
EURUSD -65
USDJPY 312
USTEC -704
ADAUSD 219
TLT -78
GBPUSD 5
US500 -586
XAUUSD -15
NZDUSD -82
NZDCAD 7
EURCAD -30
VIX 472
EURJPY 9
USDCAD 105
AUDUSD -4
USDCHF -25
EURAUD 68
AUDJPY -18
EURGBP 1
EURCHF 71
EURNZD 86
NZDJPY -2
CADJPY -57
AUDCAD -59
CHFJPY -65
AUDNZD -14
CADCHF 37
AUDCHF 38
NZDCHF -16
GBPJPY 19
GBPCHF 63
US30 17
GBPAUD -3
USDSGD -15
STOXX50 -517
GBPCAD -4
AUS200 18
XAUEUR 8
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XRPUSD 14M
ETHUSD 312K
LINKUSD 509K
BTCUSD 8.1M
EURUSD -1.7K
USDJPY 38K
USTEC -348K
ADAUSD 282K
TLT 173
GBPUSD 694
US500 -558K
XAUUSD -2.4K
NZDUSD -490
NZDCAD -822
EURCAD -1K
VIX 47K
EURJPY 2.6K
USDCAD 1.7K
AUDUSD 777
USDCHF -1.3K
EURAUD 847
AUDJPY -1.5K
EURGBP 992
EURCHF 595
EURNZD 6.3K
NZDJPY 248
CADJPY -3.1K
AUDCAD -1.8K
CHFJPY -818
AUDNZD -628
CADCHF 544
AUDCHF 468
NZDCHF 282
GBPJPY 797
GBPCHF 1.3K
US30 62K
GBPAUD -310
USDSGD -298
STOXX50 -47K
GBPCAD -209
AUS200 2.4K
XAUEUR 698
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +149.75 EUR
En kötü işlem: -511 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 172
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +238.37 EUR
Maksimum ardışık zarar: -255.83 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillEU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.07.09 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 14:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 12:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 15:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 08:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 05:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 20:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 09:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 07:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 12:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 16:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 02:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.07 05:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 22:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Manualtickmill1
Ayda 30 USD
880%
0
0
USD
9.9K
EUR
184
45%
2 552
75%
100%
2.01
3.39
EUR
53%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.