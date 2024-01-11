- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 552
Profit Trade:
1 931 (75.66%)
Loss Trade:
621 (24.33%)
Best Trade:
149.75 EUR
Worst Trade:
-511.09 EUR
Profitto lordo:
17 165.24 EUR (32 860 164 pips)
Perdita lorda:
-8 517.06 EUR (10 487 940 pips)
Vincite massime consecutive:
219 (238.37 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 093.07 EUR (172)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
167.20%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
24 giorni
Fattore di recupero:
4.96
Long Trade:
1 929 (75.59%)
Short Trade:
623 (24.41%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
3.39 EUR
Profitto medio:
8.89 EUR
Perdita media:
-13.72 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-255.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-530.46 EUR (3)
Crescita mensile:
3.21%
Previsione annuale:
40.06%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.28 EUR
Massimale:
1 744.32 EUR (17.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.63% (337.70 EUR)
Per equità:
52.58% (5 031.59 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XRPUSD
|858
|ETHUSD
|215
|LINKUSD
|158
|BTCUSD
|142
|EURUSD
|127
|USDJPY
|123
|USTEC
|117
|ADAUSD
|88
|TLT
|57
|GBPUSD
|50
|US500
|49
|XAUUSD
|44
|NZDUSD
|43
|NZDCAD
|40
|EURCAD
|40
|VIX
|35
|EURJPY
|34
|USDCAD
|31
|AUDUSD
|30
|USDCHF
|21
|EURAUD
|20
|AUDJPY
|19
|EURGBP
|19
|EURCHF
|19
|EURNZD
|18
|NZDJPY
|17
|CADJPY
|17
|AUDCAD
|17
|CHFJPY
|15
|AUDNZD
|14
|CADCHF
|13
|AUDCHF
|13
|NZDCHF
|12
|GBPJPY
|11
|GBPCHF
|7
|US30
|6
|GBPAUD
|3
|USDSGD
|3
|STOXX50
|3
|GBPCAD
|2
|AUS200
|1
|XAUEUR
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XRPUSD
|8.8K
|ETHUSD
|545
|LINKUSD
|492
|BTCUSD
|804
|EURUSD
|-65
|USDJPY
|312
|USTEC
|-704
|ADAUSD
|219
|TLT
|-78
|GBPUSD
|5
|US500
|-586
|XAUUSD
|-15
|NZDUSD
|-82
|NZDCAD
|7
|EURCAD
|-30
|VIX
|472
|EURJPY
|9
|USDCAD
|105
|AUDUSD
|-4
|USDCHF
|-25
|EURAUD
|68
|AUDJPY
|-18
|EURGBP
|1
|EURCHF
|71
|EURNZD
|86
|NZDJPY
|-2
|CADJPY
|-57
|AUDCAD
|-59
|CHFJPY
|-65
|AUDNZD
|-14
|CADCHF
|37
|AUDCHF
|38
|NZDCHF
|-16
|GBPJPY
|19
|GBPCHF
|63
|US30
|17
|GBPAUD
|-3
|USDSGD
|-15
|STOXX50
|-517
|GBPCAD
|-4
|AUS200
|18
|XAUEUR
|8
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XRPUSD
|14M
|ETHUSD
|312K
|LINKUSD
|509K
|BTCUSD
|8.1M
|EURUSD
|-1.7K
|USDJPY
|38K
|USTEC
|-348K
|ADAUSD
|282K
|TLT
|173
|GBPUSD
|694
|US500
|-558K
|XAUUSD
|-2.4K
|NZDUSD
|-490
|NZDCAD
|-822
|EURCAD
|-1K
|VIX
|47K
|EURJPY
|2.6K
|USDCAD
|1.7K
|AUDUSD
|777
|USDCHF
|-1.3K
|EURAUD
|847
|AUDJPY
|-1.5K
|EURGBP
|992
|EURCHF
|595
|EURNZD
|6.3K
|NZDJPY
|248
|CADJPY
|-3.1K
|AUDCAD
|-1.8K
|CHFJPY
|-818
|AUDNZD
|-628
|CADCHF
|544
|AUDCHF
|468
|NZDCHF
|282
|GBPJPY
|797
|GBPCHF
|1.3K
|US30
|62K
|GBPAUD
|-310
|USDSGD
|-298
|STOXX50
|-47K
|GBPCAD
|-209
|AUS200
|2.4K
|XAUEUR
|698
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +149.75 EUR
Worst Trade: -511 EUR
Vincite massime consecutive: 172
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +238.37 EUR
Massima perdita consecutiva: -255.83 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
880%
0
0
USD
USD
9.9K
EUR
EUR
184
45%
2 552
75%
100%
2.01
3.39
EUR
EUR
53%
1:30