Joel Juanpere

Manualtickmill1

Joel Juanpere
0 recensioni
Affidabilità
184 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 880%
TickmillEU-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 552
Profit Trade:
1 931 (75.66%)
Loss Trade:
621 (24.33%)
Best Trade:
149.75 EUR
Worst Trade:
-511.09 EUR
Profitto lordo:
17 165.24 EUR (32 860 164 pips)
Perdita lorda:
-8 517.06 EUR (10 487 940 pips)
Vincite massime consecutive:
219 (238.37 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 093.07 EUR (172)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
167.20%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
24 giorni
Fattore di recupero:
4.96
Long Trade:
1 929 (75.59%)
Short Trade:
623 (24.41%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
3.39 EUR
Profitto medio:
8.89 EUR
Perdita media:
-13.72 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-255.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-530.46 EUR (3)
Crescita mensile:
3.21%
Previsione annuale:
40.06%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.28 EUR
Massimale:
1 744.32 EUR (17.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.63% (337.70 EUR)
Per equità:
52.58% (5 031.59 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XRPUSD 858
ETHUSD 215
LINKUSD 158
BTCUSD 142
EURUSD 127
USDJPY 123
USTEC 117
ADAUSD 88
TLT 57
GBPUSD 50
US500 49
XAUUSD 44
NZDUSD 43
NZDCAD 40
EURCAD 40
VIX 35
EURJPY 34
USDCAD 31
AUDUSD 30
USDCHF 21
EURAUD 20
AUDJPY 19
EURGBP 19
EURCHF 19
EURNZD 18
NZDJPY 17
CADJPY 17
AUDCAD 17
CHFJPY 15
AUDNZD 14
CADCHF 13
AUDCHF 13
NZDCHF 12
GBPJPY 11
GBPCHF 7
US30 6
GBPAUD 3
USDSGD 3
STOXX50 3
GBPCAD 2
AUS200 1
XAUEUR 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XRPUSD 8.8K
ETHUSD 545
LINKUSD 492
BTCUSD 804
EURUSD -65
USDJPY 312
USTEC -704
ADAUSD 219
TLT -78
GBPUSD 5
US500 -586
XAUUSD -15
NZDUSD -82
NZDCAD 7
EURCAD -30
VIX 472
EURJPY 9
USDCAD 105
AUDUSD -4
USDCHF -25
EURAUD 68
AUDJPY -18
EURGBP 1
EURCHF 71
EURNZD 86
NZDJPY -2
CADJPY -57
AUDCAD -59
CHFJPY -65
AUDNZD -14
CADCHF 37
AUDCHF 38
NZDCHF -16
GBPJPY 19
GBPCHF 63
US30 17
GBPAUD -3
USDSGD -15
STOXX50 -517
GBPCAD -4
AUS200 18
XAUEUR 8
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XRPUSD 14M
ETHUSD 312K
LINKUSD 509K
BTCUSD 8.1M
EURUSD -1.7K
USDJPY 38K
USTEC -348K
ADAUSD 282K
TLT 173
GBPUSD 694
US500 -558K
XAUUSD -2.4K
NZDUSD -490
NZDCAD -822
EURCAD -1K
VIX 47K
EURJPY 2.6K
USDCAD 1.7K
AUDUSD 777
USDCHF -1.3K
EURAUD 847
AUDJPY -1.5K
EURGBP 992
EURCHF 595
EURNZD 6.3K
NZDJPY 248
CADJPY -3.1K
AUDCAD -1.8K
CHFJPY -818
AUDNZD -628
CADCHF 544
AUDCHF 468
NZDCHF 282
GBPJPY 797
GBPCHF 1.3K
US30 62K
GBPAUD -310
USDSGD -298
STOXX50 -47K
GBPCAD -209
AUS200 2.4K
XAUEUR 698
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +149.75 EUR
Worst Trade: -511 EUR
Vincite massime consecutive: 172
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +238.37 EUR
Massima perdita consecutiva: -255.83 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.07.09 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 14:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 12:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 15:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 08:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 05:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 20:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 09:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 07:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 12:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 16:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 02:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.07 05:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 22:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Manualtickmill1
30USD al mese
880%
0
0
USD
9.9K
EUR
184
45%
2 552
75%
100%
2.01
3.39
EUR
53%
1:30
