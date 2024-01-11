SignauxSections
Joel Juanpere

Manualtickmill1

Joel Juanpere
0 avis
Fiabilité
184 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 880%
TickmillEU-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 552
Bénéfice trades:
1 931 (75.66%)
Perte trades:
621 (24.33%)
Meilleure transaction:
149.75 EUR
Pire transaction:
-511.09 EUR
Bénéfice brut:
17 165.24 EUR (32 860 164 pips)
Perte brute:
-8 517.06 EUR (10 487 940 pips)
Gains consécutifs maximales:
219 (238.37 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
3 093.07 EUR (172)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
167.20%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
24 jours
Facteur de récupération:
4.96
Longs trades:
1 929 (75.59%)
Courts trades:
623 (24.41%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
3.39 EUR
Bénéfice moyen:
8.89 EUR
Perte moyenne:
-13.72 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-255.83 EUR)
Perte consécutive maximale:
-530.46 EUR (3)
Croissance mensuelle:
3.26%
Prévision annuelle:
40.06%
Algo trading:
45%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.28 EUR
Maximal:
1 744.32 EUR (17.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.63% (337.70 EUR)
Par fonds propres:
52.58% (5 031.59 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XRPUSD 858
ETHUSD 215
LINKUSD 158
BTCUSD 142
EURUSD 127
USDJPY 123
USTEC 117
ADAUSD 88
TLT 57
GBPUSD 50
US500 49
XAUUSD 44
NZDUSD 43
NZDCAD 40
EURCAD 40
VIX 35
EURJPY 34
USDCAD 31
AUDUSD 30
USDCHF 21
EURAUD 20
AUDJPY 19
EURGBP 19
EURCHF 19
EURNZD 18
NZDJPY 17
CADJPY 17
AUDCAD 17
CHFJPY 15
AUDNZD 14
CADCHF 13
AUDCHF 13
NZDCHF 12
GBPJPY 11
GBPCHF 7
US30 6
GBPAUD 3
USDSGD 3
STOXX50 3
GBPCAD 2
AUS200 1
XAUEUR 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XRPUSD 8.8K
ETHUSD 545
LINKUSD 492
BTCUSD 804
EURUSD -65
USDJPY 312
USTEC -704
ADAUSD 219
TLT -78
GBPUSD 5
US500 -586
XAUUSD -15
NZDUSD -82
NZDCAD 7
EURCAD -30
VIX 472
EURJPY 9
USDCAD 105
AUDUSD -4
USDCHF -25
EURAUD 68
AUDJPY -18
EURGBP 1
EURCHF 71
EURNZD 86
NZDJPY -2
CADJPY -57
AUDCAD -59
CHFJPY -65
AUDNZD -14
CADCHF 37
AUDCHF 38
NZDCHF -16
GBPJPY 19
GBPCHF 63
US30 17
GBPAUD -3
USDSGD -15
STOXX50 -517
GBPCAD -4
AUS200 18
XAUEUR 8
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XRPUSD 14M
ETHUSD 312K
LINKUSD 509K
BTCUSD 8.1M
EURUSD -1.7K
USDJPY 38K
USTEC -348K
ADAUSD 282K
TLT 173
GBPUSD 694
US500 -558K
XAUUSD -2.4K
NZDUSD -490
NZDCAD -822
EURCAD -1K
VIX 47K
EURJPY 2.6K
USDCAD 1.7K
AUDUSD 777
USDCHF -1.3K
EURAUD 847
AUDJPY -1.5K
EURGBP 992
EURCHF 595
EURNZD 6.3K
NZDJPY 248
CADJPY -3.1K
AUDCAD -1.8K
CHFJPY -818
AUDNZD -628
CADCHF 544
AUDCHF 468
NZDCHF 282
GBPJPY 797
GBPCHF 1.3K
US30 62K
GBPAUD -310
USDSGD -298
STOXX50 -47K
GBPCAD -209
AUS200 2.4K
XAUEUR 698
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +149.75 EUR
Pire transaction: -511 EUR
Gains consécutifs maximales: 172
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +238.37 EUR
Perte consécutive maximale: -255.83 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillEU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.00 × 2
Aucun avis
2025.07.09 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 14:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 12:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 15:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 08:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 05:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 20:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 09:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 07:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 12:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 16:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 02:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.07 05:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 22:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
