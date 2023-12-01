SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Cahaya Surga
Dinar Ari Avianto

Cahaya Surga

Dinar Ari Avianto
0 inceleme
Güvenilirlik
95 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 79%
XMGlobal-Real 33
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 286
Kârla kapanan işlemler:
3 204 (74.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 082 (25.24%)
En iyi işlem:
95.03 USD
En kötü işlem:
-114.48 USD
Brüt kâr:
1 953.64 USD (454 763 pips)
Brüt zarar:
-1 241.94 USD (410 372 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (5.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
121.87 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
99.31%
Maks. mevduat yükü:
6.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.37
Alış işlemleri:
2 138 (49.88%)
Satış işlemleri:
2 148 (50.12%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
0.61 USD
Ortalama zarar:
-1.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-52.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-177.28 USD (4)
Aylık büyüme:
2.39%
Yıllık tahmin:
28.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
300.71 USD (17.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.36% (300.71 USD)
Varlığa göre:
33.34% (354.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADm# 1828
EURUSDm# 1574
AUDCHFm# 613
EURCHFm# 271
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADm# 260
EURUSDm# 67
AUDCHFm# 222
EURCHFm# 163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADm# 18K
EURUSDm# -31K
AUDCHFm# 7.7K
EURCHFm# 49K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +95.03 USD
En kötü işlem: -114 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +5.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.04 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.11 11:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.06.26 11:34
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.20 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.05.23 15:38
No swaps are charged on the signal account
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.15 17:33
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.24 16:31
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cahaya Surga
Ayda 30 USD
79%
0
0
USD
1.5K
USD
95
100%
4 286
74%
99%
1.57
0.17
USD
33%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.