Dinar Ari Avianto

Cahaya Surga

Dinar Ari Avianto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
106 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 89%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 718
Gewinntrades:
3 541 (75.05%)
Verlusttrades:
1 177 (24.95%)
Bester Trade:
95.03 USD
Schlechtester Trade:
-114.48 USD
Bruttoprofit:
2 093.91 USD (496 179 pips)
Bruttoverlust:
-1 299.23 USD (437 207 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (5.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
121.87 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
99.31%
Max deposit load:
6.72%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.64
Long-Positionen:
2 360 (50.02%)
Short-Positionen:
2 358 (49.98%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
0.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-52.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-177.28 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.34%
Jahresprognose:
6.17%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 USD
Maximaler:
300.71 USD (17.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.36% (300.71 USD)
Kapital:
33.34% (354.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCADm# 2026
EURUSDm# 1727
AUDCHFm# 679
EURCHFm# 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCADm# 285
EURUSDm# 102
AUDCHFm# 237
EURCHFm# 171
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCADm# 26K
EURUSDm# -29K
AUDCHFm# 12K
EURCHFm# 50K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +95.03 USD
Schlechtester Trade: -114 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -52.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

2025.12.18 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
