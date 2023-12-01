SegnaliSezioni
Dinar Ari Avianto

Cahaya Surga

Dinar Ari Avianto
0 recensioni
Affidabilità
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 79%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 286
Profit Trade:
3 204 (74.75%)
Loss Trade:
1 082 (25.24%)
Best Trade:
95.03 USD
Worst Trade:
-114.48 USD
Profitto lordo:
1 953.64 USD (454 763 pips)
Perdita lorda:
-1 241.94 USD (410 372 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (5.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
121.87 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
99.31%
Massimo carico di deposito:
6.72%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.37
Long Trade:
2 138 (49.88%)
Short Trade:
2 148 (50.12%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
0.61 USD
Perdita media:
-1.15 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-52.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-177.28 USD (4)
Crescita mensile:
2.49%
Previsione annuale:
32.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
300.71 USD (17.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.36% (300.71 USD)
Per equità:
33.34% (354.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADm# 1828
EURUSDm# 1574
AUDCHFm# 613
EURCHFm# 271
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADm# 260
EURUSDm# 67
AUDCHFm# 222
EURCHFm# 163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADm# 18K
EURUSDm# -31K
AUDCHFm# 7.7K
EURCHFm# 49K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +95.03 USD
Worst Trade: -114 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +5.36 USD
Massima perdita consecutiva: -52.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Cahaya Surga
30USD al mese
79%
0
0
USD
1.5K
USD
95
100%
4 286
74%
99%
1.57
0.17
USD
33%
1:500
Copia

