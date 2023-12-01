SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Cahaya Surga
Dinar Ari Avianto

Cahaya Surga

Dinar Ari Avianto
0 avis
Fiabilité
95 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 79%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 283
Bénéfice trades:
3 202 (74.76%)
Perte trades:
1 081 (25.24%)
Meilleure transaction:
95.03 USD
Pire transaction:
-114.48 USD
Bénéfice brut:
1 953.13 USD (454 491 pips)
Perte brute:
-1 241.80 USD (410 258 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (5.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
121.87 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
99.31%
Charge de dépôt maximale:
6.72%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.37
Longs trades:
2 135 (49.85%)
Courts trades:
2 148 (50.15%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
0.17 USD
Bénéfice moyen:
0.61 USD
Perte moyenne:
-1.15 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-52.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-177.28 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.75%
Prévision annuelle:
33.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.12 USD
Maximal:
300.71 USD (17.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.36% (300.71 USD)
Par fonds propres:
33.34% (354.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADm# 1825
EURUSDm# 1574
AUDCHFm# 613
EURCHFm# 271
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADm# 260
EURUSDm# 67
AUDCHFm# 222
EURCHFm# 163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADm# 18K
EURUSDm# -31K
AUDCHFm# 7.7K
EURCHFm# 49K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +95.03 USD
Pire transaction: -114 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +5.36 USD
Perte consécutive maximale: -52.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.04 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.11 11:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.06.26 11:34
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.20 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.05.23 15:38
No swaps are charged on the signal account
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.15 17:33
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.24 16:31
No swaps are charged on the signal account
