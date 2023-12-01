シグナルセクション
Dinar Ari Avianto

Cahaya Surga

Dinar Ari Avianto
レビュー0件
信頼性
106週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 89%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 718
利益トレード:
3 541 (75.05%)
損失トレード:
1 177 (24.95%)
ベストトレード:
95.03 USD
最悪のトレード:
-114.48 USD
総利益:
2 093.91 USD (496 179 pips)
総損失:
-1 299.23 USD (437 207 pips)
最大連続の勝ち:
43 (5.36 USD)
最大連続利益:
121.87 USD (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
99.31%
最大入金額:
6.72%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.64
長いトレード:
2 360 (50.02%)
短いトレード:
2 358 (49.98%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
0.59 USD
平均損失:
-1.10 USD
最大連続の負け:
10 (-52.82 USD)
最大連続損失:
-177.28 USD (4)
月間成長:
0.34%
年間予想:
6.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
300.71 USD (17.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.36% (300.71 USD)
エクイティによる:
33.34% (354.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCADm# 2026
EURUSDm# 1727
AUDCHFm# 679
EURCHFm# 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCADm# 285
EURUSDm# 102
AUDCHFm# 237
EURCHFm# 171
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCADm# 26K
EURUSDm# -29K
AUDCHFm# 12K
EURCHFm# 50K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +95.03 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +5.36 USD
最大連続損失: -52.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください