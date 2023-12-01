- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 718
利益トレード:
3 541 (75.05%)
損失トレード:
1 177 (24.95%)
ベストトレード:
95.03 USD
最悪のトレード:
-114.48 USD
総利益:
2 093.91 USD (496 179 pips)
総損失:
-1 299.23 USD (437 207 pips)
最大連続の勝ち:
43 (5.36 USD)
最大連続利益:
121.87 USD (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
99.31%
最大入金額:
6.72%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.64
長いトレード:
2 360 (50.02%)
短いトレード:
2 358 (49.98%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
0.59 USD
平均損失:
-1.10 USD
最大連続の負け:
10 (-52.82 USD)
最大連続損失:
-177.28 USD (4)
月間成長:
0.34%
年間予想:
6.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
300.71 USD (17.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.36% (300.71 USD)
エクイティによる:
33.34% (354.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|2026
|EURUSDm#
|1727
|AUDCHFm#
|679
|EURCHFm#
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCADm#
|285
|EURUSDm#
|102
|AUDCHFm#
|237
|EURCHFm#
|171
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCADm#
|26K
|EURUSDm#
|-29K
|AUDCHFm#
|12K
|EURCHFm#
|50K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +95.03 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +5.36 USD
最大連続損失: -52.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
89%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
106
100%
4 718
75%
99%
1.61
0.17
USD
USD
33%
1:500