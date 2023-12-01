- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 718
盈利交易:
3 541 (75.05%)
亏损交易:
1 177 (24.95%)
最好交易:
95.03 USD
最差交易:
-114.48 USD
毛利:
2 093.91 USD (496 179 pips)
毛利亏损:
-1 299.23 USD (437 207 pips)
最大连续赢利:
43 (5.36 USD)
最大连续盈利:
121.87 USD (6)
夏普比率:
0.05
交易活动:
99.31%
最大入金加载:
6.72%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.64
长期交易:
2 360 (50.02%)
短期交易:
2 358 (49.98%)
利润因子:
1.61
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
0.59 USD
平均损失:
-1.10 USD
最大连续失误:
10 (-52.82 USD)
最大连续亏损:
-177.28 USD (4)
每月增长:
0.39%
年度预测:
6.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
300.71 USD (17.88%)
相对跌幅:
结余:
19.36% (300.71 USD)
净值:
33.34% (354.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|2026
|EURUSDm#
|1727
|AUDCHFm#
|679
|EURCHFm#
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADm#
|285
|EURUSDm#
|102
|AUDCHFm#
|237
|EURCHFm#
|171
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADm#
|26K
|EURUSDm#
|-29K
|AUDCHFm#
|12K
|EURCHFm#
|50K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +95.03 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +5.36 USD
最大连续亏损: -52.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
89%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
106
100%
4 718
75%
99%
1.61
0.17
USD
USD
33%
1:500