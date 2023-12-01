SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Cahaya Surga
Dinar Ari Avianto

Cahaya Surga

Dinar Ari Avianto
0 comentarios
Fiabilidad
106 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 89%
XMGlobal-Real 33
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 718
Transacciones Rentables:
3 541 (75.05%)
Transacciones Irrentables:
1 177 (24.95%)
Mejor transacción:
95.03 USD
Peor transacción:
-114.48 USD
Beneficio Bruto:
2 093.91 USD (496 179 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 299.23 USD (437 207 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (5.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
121.87 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
99.31%
Carga máxima del depósito:
6.72%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.64
Transacciones Largas:
2 360 (50.02%)
Transacciones Cortas:
2 358 (49.98%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
0.17 USD
Beneficio medio:
0.59 USD
Pérdidas medias:
-1.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-52.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-177.28 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.39%
Pronóstico anual:
6.17%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 USD
Máxima:
300.71 USD (17.88%)
Reducción relativa:
De balance:
19.36% (300.71 USD)
De fondos:
33.34% (354.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCADm# 2026
EURUSDm# 1727
AUDCHFm# 679
EURCHFm# 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCADm# 285
EURUSDm# 102
AUDCHFm# 237
EURCHFm# 171
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCADm# 26K
EURUSDm# -29K
AUDCHFm# 12K
EURCHFm# 50K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +95.03 USD
Peor transacción: -114 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +5.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -52.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 33" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.18 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 18:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.13 04:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.11 03:10
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.09.04 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.11 11:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.06.26 11:34
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.20 11:21
No swaps are charged on the signal account
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Cahaya Surga
30 USD al mes
89%
0
0
USD
0
USD
106
100%
4 718
75%
99%
1.61
0.17
USD
33%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.