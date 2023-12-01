SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Cahaya Surga
Dinar Ari Avianto

Cahaya Surga

Dinar Ari Avianto
0 comentários
Confiabilidade
106 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 89%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 718
Negociações com lucro:
3 541 (75.05%)
Negociações com perda:
1 177 (24.95%)
Melhor negociação:
95.03 USD
Pior negociação:
-114.48 USD
Lucro bruto:
2 093.91 USD (496 179 pips)
Perda bruta:
-1 299.23 USD (437 207 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (5.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
121.87 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
99.31%
Depósito máximo carregado:
6.72%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.64
Negociações longas:
2 360 (50.02%)
Negociações curtas:
2 358 (49.98%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
0.17 USD
Lucro médio:
0.59 USD
Perda média:
-1.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-52.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-177.28 USD (4)
Crescimento mensal:
0.39%
Previsão anual:
6.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
300.71 USD (17.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.36% (300.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.34% (354.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCADm# 2026
EURUSDm# 1727
AUDCHFm# 679
EURCHFm# 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCADm# 285
EURUSDm# 102
AUDCHFm# 237
EURCHFm# 171
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCADm# 26K
EURUSDm# -29K
AUDCHFm# 12K
EURCHFm# 50K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +95.03 USD
Pior negociação: -114 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +5.36 USD
Máxima perda consecutiva: -52.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
