Negociações:
4 718
Negociações com lucro:
3 541 (75.05%)
Negociações com perda:
1 177 (24.95%)
Melhor negociação:
95.03 USD
Pior negociação:
-114.48 USD
Lucro bruto:
2 093.91 USD (496 179 pips)
Perda bruta:
-1 299.23 USD (437 207 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (5.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
121.87 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
99.31%
Depósito máximo carregado:
6.72%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.64
Negociações longas:
2 360 (50.02%)
Negociações curtas:
2 358 (49.98%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
0.17 USD
Lucro médio:
0.59 USD
Perda média:
-1.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-52.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-177.28 USD (4)
Crescimento mensal:
0.39%
Previsão anual:
6.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
300.71 USD (17.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.36% (300.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.34% (354.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|2026
|EURUSDm#
|1727
|AUDCHFm#
|679
|EURCHFm#
|286
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +95.03 USD
Pior negociação: -114 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +5.36 USD
Máxima perda consecutiva: -52.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
89%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
106
100%
4 718
75%
99%
1.61
0.17
USD
USD
33%
1:500