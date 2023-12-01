- Прирост
Всего трейдов:
4 718
Прибыльных трейдов:
3 541 (75.05%)
Убыточных трейдов:
1 177 (24.95%)
Лучший трейд:
95.03 USD
Худший трейд:
-114.48 USD
Общая прибыль:
2 093.91 USD (496 179 pips)
Общий убыток:
-1 299.23 USD (437 207 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (5.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.87 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
99.31%
Макс. загрузка депозита:
6.72%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.64
Длинных трейдов:
2 360 (50.02%)
Коротких трейдов:
2 358 (49.98%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
0.59 USD
Средний убыток:
-1.10 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-52.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-177.28 USD (4)
Прирост в месяц:
0.48%
Годовой прогноз:
6.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
300.71 USD (17.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.36% (300.71 USD)
По эквити:
33.34% (354.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|2026
|EURUSDm#
|1727
|AUDCHFm#
|679
|EURCHFm#
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADm#
|285
|EURUSDm#
|102
|AUDCHFm#
|237
|EURCHFm#
|171
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADm#
|26K
|EURUSDm#
|-29K
|AUDCHFm#
|12K
|EURCHFm#
|50K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
