Dinar Ari Avianto

Cahaya Surga

Dinar Ari Avianto
0 отзывов
Надежность
106 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 89%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 718
Прибыльных трейдов:
3 541 (75.05%)
Убыточных трейдов:
1 177 (24.95%)
Лучший трейд:
95.03 USD
Худший трейд:
-114.48 USD
Общая прибыль:
2 093.91 USD (496 179 pips)
Общий убыток:
-1 299.23 USD (437 207 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (5.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.87 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
99.31%
Макс. загрузка депозита:
6.72%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.64
Длинных трейдов:
2 360 (50.02%)
Коротких трейдов:
2 358 (49.98%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
0.59 USD
Средний убыток:
-1.10 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-52.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-177.28 USD (4)
Прирост в месяц:
0.48%
Годовой прогноз:
6.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
300.71 USD (17.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.36% (300.71 USD)
По эквити:
33.34% (354.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADm# 2026
EURUSDm# 1727
AUDCHFm# 679
EURCHFm# 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADm# 285
EURUSDm# 102
AUDCHFm# 237
EURCHFm# 171
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADm# 26K
EURUSDm# -29K
AUDCHFm# 12K
EURCHFm# 50K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +95.03 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +5.36 USD
Макс. убыток в серии: -52.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 18:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.13 04:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.11 03:10
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.09.04 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.11 11:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.06.26 11:34
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.20 11:21
No swaps are charged on the signal account
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.