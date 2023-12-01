- 자본
- 축소
트레이드:
4 718
이익 거래:
3 541 (75.05%)
손실 거래:
1 177 (24.95%)
최고의 거래:
95.03 USD
최악의 거래:
-114.48 USD
총 수익:
2 093.91 USD (496 179 pips)
총 손실:
-1 299.23 USD (437 207 pips)
연속 최대 이익:
43 (5.36 USD)
연속 최대 이익:
121.87 USD (6)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
96.72%
최대 입금량:
6.72%
최근 거래:
26 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.64
롱(주식매수):
2 360 (50.02%)
숏(주식차입매도):
2 358 (49.98%)
수익 요인:
1.61
기대수익:
0.17 USD
평균 이익:
0.59 USD
평균 손실:
-1.10 USD
연속 최대 손실:
10 (-52.82 USD)
연속 최대 손실:
-177.28 USD (4)
월별 성장률:
0.11%
연간 예측:
1.09%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.12 USD
최대한의:
300.71 USD (17.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.36% (300.71 USD)
자본금별:
33.34% (354.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|2026
|EURUSDm#
|1727
|AUDCHFm#
|679
|EURCHFm#
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCADm#
|285
|EURUSDm#
|102
|AUDCHFm#
|237
|EURCHFm#
|171
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCADm#
|26K
|EURUSDm#
|-29K
|AUDCHFm#
|12K
|EURCHFm#
|50K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +95.03 USD
최악의 거래: -114 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +5.36 USD
연속 최대 손실: -52.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
89%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
106
100%
4 718
75%
97%
1.61
0.17
USD
USD
33%
1:500