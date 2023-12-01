시그널섹션
Dinar Ari Avianto

Cahaya Surga

Dinar Ari Avianto
0 리뷰
안정성
106
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 89%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 718
이익 거래:
3 541 (75.05%)
손실 거래:
1 177 (24.95%)
최고의 거래:
95.03 USD
최악의 거래:
-114.48 USD
총 수익:
2 093.91 USD (496 179 pips)
총 손실:
-1 299.23 USD (437 207 pips)
연속 최대 이익:
43 (5.36 USD)
연속 최대 이익:
121.87 USD (6)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
96.72%
최대 입금량:
6.72%
최근 거래:
26 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.64
롱(주식매수):
2 360 (50.02%)
숏(주식차입매도):
2 358 (49.98%)
수익 요인:
1.61
기대수익:
0.17 USD
평균 이익:
0.59 USD
평균 손실:
-1.10 USD
연속 최대 손실:
10 (-52.82 USD)
연속 최대 손실:
-177.28 USD (4)
월별 성장률:
0.11%
연간 예측:
1.09%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.12 USD
최대한의:
300.71 USD (17.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.36% (300.71 USD)
자본금별:
33.34% (354.39 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCADm# 2026
EURUSDm# 1727
AUDCHFm# 679
EURCHFm# 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCADm# 285
EURUSDm# 102
AUDCHFm# 237
EURCHFm# 171
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCADm# 26K
EURUSDm# -29K
AUDCHFm# 12K
EURCHFm# 50K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +95.03 USD
최악의 거래: -114 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +5.36 USD
연속 최대 손실: -52.82 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

