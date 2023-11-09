SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Opal
Oeyvind Borgsoe

Opal

Oeyvind Borgsoe
0 inceleme
Güvenilirlik
99 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 87%
VantageInternational-Live 9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 480
Kârla kapanan işlemler:
1 262 (85.27%)
Zararla kapanan işlemler:
218 (14.73%)
En iyi işlem:
16.09 USD
En kötü işlem:
-6.57 USD
Brüt kâr:
399.86 USD (39 326 pips)
Brüt zarar:
-216.00 USD (19 338 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (3.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.25 USD (6)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
15.30%
Maks. mevduat yükü:
12.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
10.33
Alış işlemleri:
720 (48.65%)
Satış işlemleri:
760 (51.35%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
0.32 USD
Ortalama zarar:
-0.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.80 USD (3)
Aylık büyüme:
2.72%
Yıllık tahmin:
33.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.92 USD
Maksimum:
17.80 USD (3.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.49% (17.74 USD)
Varlığa göre:
27.30% (56.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 1455
USDJPY+ 16
GBPUSD+ 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 178
USDJPY+ 2
GBPUSD+ 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 19K
USDJPY+ 414
GBPUSD+ 424
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.09 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Opal EA 

İnceleme yok
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 20:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 02:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 10:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 19:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.15 20:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 17:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.13 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.06 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.18 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.09 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.16 03:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.01.10 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 00:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.07 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Opal
Ayda 500 USD
87%
0
0
USD
353
USD
99
100%
1 480
85%
15%
1.85
0.12
USD
27%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.