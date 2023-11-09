- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 577
Прибыльных трейдов:
1 345 (85.28%)
Убыточных трейдов:
232 (14.71%)
Лучший трейд:
16.09 USD
Худший трейд:
-6.57 USD
Общая прибыль:
418.58 USD (41 505 pips)
Общий убыток:
-225.77 USD (20 340 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (3.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.25 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
15.30%
Макс. загрузка депозита:
12.85%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
10.83
Длинных трейдов:
721 (45.72%)
Коротких трейдов:
856 (54.28%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
0.12 USD
Средняя прибыль:
0.31 USD
Средний убыток:
-0.97 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-17.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.80 USD (3)
Прирост в месяц:
0.32%
Годовой прогноз:
5.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.92 USD
Максимальная:
17.80 USD (3.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.49% (17.74 USD)
По эквити:
27.30% (56.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|1552
|USDJPY+
|16
|GBPUSD+
|9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD+
|187
|USDJPY+
|2
|GBPUSD+
|4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD+
|21K
|USDJPY+
|414
|GBPUSD+
|424
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.09 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3.78 USD
Макс. убыток в серии: -17.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
92%
0
0
USD
USD
362
USD
USD
111
100%
1 577
85%
15%
1.85
0.12
USD
USD
27%
1:500