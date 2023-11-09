СигналыРазделы
Oeyvind Borgsoe

Opal

Oeyvind Borgsoe
0 отзывов
Надежность
111 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2023 92%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 577
Прибыльных трейдов:
1 345 (85.28%)
Убыточных трейдов:
232 (14.71%)
Лучший трейд:
16.09 USD
Худший трейд:
-6.57 USD
Общая прибыль:
418.58 USD (41 505 pips)
Общий убыток:
-225.77 USD (20 340 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (3.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.25 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
15.30%
Макс. загрузка депозита:
12.85%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
10.83
Длинных трейдов:
721 (45.72%)
Коротких трейдов:
856 (54.28%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
0.12 USD
Средняя прибыль:
0.31 USD
Средний убыток:
-0.97 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-17.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.80 USD (3)
Прирост в месяц:
0.32%
Годовой прогноз:
5.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.92 USD
Максимальная:
17.80 USD (3.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.49% (17.74 USD)
По эквити:
27.30% (56.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD+ 1552
USDJPY+ 16
GBPUSD+ 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD+ 187
USDJPY+ 2
GBPUSD+ 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD+ 21K
USDJPY+ 414
GBPUSD+ 424
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.09 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3.78 USD
Макс. убыток в серии: -17.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Opal EA 

Нет отзывов
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 20:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 20:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 02:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 10:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 19:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.15 20:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 17:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.13 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.06 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
