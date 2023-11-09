SeñalesSecciones
Oeyvind Borgsoe

Opal

Oeyvind Borgsoe
0 comentarios
Fiabilidad
111 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 92%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 577
Transacciones Rentables:
1 345 (85.28%)
Transacciones Irrentables:
232 (14.71%)
Mejor transacción:
16.09 USD
Peor transacción:
-6.57 USD
Beneficio Bruto:
418.58 USD (41 505 pips)
Pérdidas Brutas:
-225.77 USD (20 340 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (3.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19.25 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
15.30%
Carga máxima del depósito:
12.85%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
10.83
Transacciones Largas:
721 (45.72%)
Transacciones Cortas:
856 (54.28%)
Factor de Beneficio:
1.85
Beneficio Esperado:
0.12 USD
Beneficio medio:
0.31 USD
Pérdidas medias:
-0.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-17.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.80 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.32%
Pronóstico anual:
5.42%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.92 USD
Máxima:
17.80 USD (3.14%)
Reducción relativa:
De balance:
8.49% (17.74 USD)
De fondos:
27.30% (56.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD+ 1552
USDJPY+ 16
GBPUSD+ 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD+ 187
USDJPY+ 2
GBPUSD+ 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD+ 21K
USDJPY+ 414
GBPUSD+ 424
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.09 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +3.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.80 USD

Opal EA 

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Opal
100 USD al mes
92%
0
0
USD
362
USD
111
100%
1 577
85%
15%
1.85
0.12
USD
27%
1:500
