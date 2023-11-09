SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Opal
Oeyvind Borgsoe

Opal

Oeyvind Borgsoe
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
111 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 92%
VantageInternational-Live 9
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 577
Gewinntrades:
1 345 (85.28%)
Verlusttrades:
232 (14.71%)
Bester Trade:
16.09 USD
Schlechtester Trade:
-6.57 USD
Bruttoprofit:
418.58 USD (41 505 pips)
Bruttoverlust:
-225.77 USD (20 340 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (3.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19.25 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
15.30%
Max deposit load:
12.85%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
10.83
Long-Positionen:
721 (45.72%)
Short-Positionen:
856 (54.28%)
Profit-Faktor:
1.85
Mathematische Gewinnerwartung:
0.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-17.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.80 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.26%
Jahresprognose:
5.42%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.92 USD
Maximaler:
17.80 USD (3.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.49% (17.74 USD)
Kapital:
27.30% (56.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD+ 1552
USDJPY+ 16
GBPUSD+ 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD+ 187
USDJPY+ 2
GBPUSD+ 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD+ 21K
USDJPY+ 414
GBPUSD+ 424
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.09 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Opal EA 

Keine Bewertungen
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 20:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 20:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 02:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 10:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 19:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.15 20:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 17:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.13 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.06 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Opal
100 USD pro Monat
92%
0
0
USD
362
USD
111
100%
1 577
85%
15%
1.85
0.12
USD
27%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.