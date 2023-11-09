SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Opal
Oeyvind Borgsoe

Opal

Oeyvind Borgsoe
0 avis
Fiabilité
99 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2023 87%
VantageInternational-Live 9
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 480
Bénéfice trades:
1 262 (85.27%)
Perte trades:
218 (14.73%)
Meilleure transaction:
16.09 USD
Pire transaction:
-6.57 USD
Bénéfice brut:
399.86 USD (39 326 pips)
Perte brute:
-216.00 USD (19 338 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (3.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.25 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
14.29%
Charge de dépôt maximale:
12.85%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
10.33
Longs trades:
720 (48.65%)
Courts trades:
760 (51.35%)
Facteur de profit:
1.85
Rendement attendu:
0.12 USD
Bénéfice moyen:
0.32 USD
Perte moyenne:
-0.99 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-17.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.80 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.81%
Prévision annuelle:
37.54%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.92 USD
Maximal:
17.80 USD (3.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.49% (17.74 USD)
Par fonds propres:
27.30% (56.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 1455
USDJPY+ 16
GBPUSD+ 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 178
USDJPY+ 2
GBPUSD+ 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 19K
USDJPY+ 414
GBPUSD+ 424
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.09 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +3.78 USD
Perte consécutive maximale: -17.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Opal EA 

Aucun avis
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 20:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 02:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 10:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 19:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.15 20:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 17:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.13 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.06 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.18 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.09 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.16 03:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.01.10 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 00:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.07 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Opal
500 USD par mois
87%
0
0
USD
353
USD
99
100%
1 480
85%
14%
1.85
0.12
USD
27%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.