트레이드:
1 577
이익 거래:
1 345 (85.28%)
손실 거래:
232 (14.71%)
최고의 거래:
16.09 USD
최악의 거래:
-6.57 USD
총 수익:
418.58 USD (41 505 pips)
총 손실:
-225.77 USD (20 340 pips)
연속 최대 이익:
36 (3.78 USD)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
15.30%
최대 입금량:
12.85%
최근 거래:
20 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
10.83
롱(주식매수):
721 (45.72%)
숏(주식차입매도):
856 (54.28%)
수익 요인:
1.85
기대수익:
0.12 USD
평균 이익:
0.31 USD
평균 손실:
-0.97 USD
연속 최대 손실:
3 (-17.80 USD)
월별 성장률:
0.22%
연간 예측:
5.42%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.92 USD
최대한의:
17.80 USD (3.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.49% (17.74 USD)
자본금별:
27.30% (56.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|1552
|USDJPY+
|16
|GBPUSD+
|9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD+
|187
|USDJPY+
|2
|GBPUSD+
|4
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD+
|21K
|USDJPY+
|414
|GBPUSD+
|424
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.09 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +3.78 USD
연속 최대 손실: -17.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
