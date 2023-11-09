시그널섹션
Oeyvind Borgsoe

Opal

Oeyvind Borgsoe
0 리뷰
안정성
111
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 92%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 577
이익 거래:
1 345 (85.28%)
손실 거래:
232 (14.71%)
최고의 거래:
16.09 USD
최악의 거래:
-6.57 USD
총 수익:
418.58 USD (41 505 pips)
총 손실:
-225.77 USD (20 340 pips)
연속 최대 이익:
36 (3.78 USD)
연속 최대 이익:
19.25 USD (6)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
15.30%
최대 입금량:
12.85%
최근 거래:
20 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
10.83
롱(주식매수):
721 (45.72%)
숏(주식차입매도):
856 (54.28%)
수익 요인:
1.85
기대수익:
0.12 USD
평균 이익:
0.31 USD
평균 손실:
-0.97 USD
연속 최대 손실:
3 (-17.80 USD)
연속 최대 손실:
-17.80 USD (3)
월별 성장률:
0.22%
연간 예측:
5.42%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.92 USD
최대한의:
17.80 USD (3.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.49% (17.74 USD)
자본금별:
27.30% (56.72 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD+ 1552
USDJPY+ 16
GBPUSD+ 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD+ 187
USDJPY+ 2
GBPUSD+ 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD+ 21K
USDJPY+ 414
GBPUSD+ 424
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +16.09 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +3.78 USD
연속 최대 손실: -17.80 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Opal EA 

리뷰 없음
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 20:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 20:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 02:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 10:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 19:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.15 20:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 17:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.13 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.06 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
