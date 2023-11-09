SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Opal
Oeyvind Borgsoe

Opal

Oeyvind Borgsoe
0 recensioni
Affidabilità
99 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2023 87%
VantageInternational-Live 9
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 480
Profit Trade:
1 262 (85.27%)
Loss Trade:
218 (14.73%)
Best Trade:
16.09 USD
Worst Trade:
-6.57 USD
Profitto lordo:
399.86 USD (39 326 pips)
Perdita lorda:
-216.00 USD (19 338 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (3.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.25 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
15.30%
Massimo carico di deposito:
12.85%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
10.33
Long Trade:
720 (48.65%)
Short Trade:
760 (51.35%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
0.32 USD
Perdita media:
-0.99 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.80 USD (3)
Crescita mensile:
2.72%
Previsione annuale:
33.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.92 USD
Massimale:
17.80 USD (3.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.49% (17.74 USD)
Per equità:
27.30% (56.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 1455
USDJPY+ 16
GBPUSD+ 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 178
USDJPY+ 2
GBPUSD+ 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 19K
USDJPY+ 414
GBPUSD+ 424
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.09 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.78 USD
Massima perdita consecutiva: -17.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Opal EA 

Non ci sono recensioni
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 20:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 02:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 10:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 19:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.15 20:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 17:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.13 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.06 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.18 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.09 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.16 03:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.01.10 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 00:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.07 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Opal
500USD al mese
87%
0
0
USD
353
USD
99
100%
1 480
85%
15%
1.85
0.12
USD
27%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.