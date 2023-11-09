- 成長
トレード:
1 577
利益トレード:
1 345 (85.28%)
損失トレード:
232 (14.71%)
ベストトレード:
16.09 USD
最悪のトレード:
-6.57 USD
総利益:
418.58 USD (41 505 pips)
総損失:
-225.77 USD (20 340 pips)
最大連続の勝ち:
36 (3.78 USD)
最大連続利益:
19.25 USD (6)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
15.30%
最大入金額:
12.85%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
10.83
長いトレード:
721 (45.72%)
短いトレード:
856 (54.28%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
0.12 USD
平均利益:
0.31 USD
平均損失:
-0.97 USD
最大連続の負け:
3 (-17.80 USD)
最大連続損失:
-17.80 USD (3)
月間成長:
0.26%
年間予想:
5.42%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.92 USD
最大の:
17.80 USD (3.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.49% (17.74 USD)
エクイティによる:
27.30% (56.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|1552
|USDJPY+
|16
|GBPUSD+
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD+
|187
|USDJPY+
|2
|GBPUSD+
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD+
|21K
|USDJPY+
|414
|GBPUSD+
|424
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.09 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +3.78 USD
最大連続損失: -17.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
92%
0
0
USD
USD
362
USD
USD
111
100%
1 577
85%
15%
1.85
0.12
USD
USD
27%
1:500