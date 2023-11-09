- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 577
Negociações com lucro:
1 345 (85.28%)
Negociações com perda:
232 (14.71%)
Melhor negociação:
16.09 USD
Pior negociação:
-6.57 USD
Lucro bruto:
418.58 USD (41 505 pips)
Perda bruta:
-225.77 USD (20 340 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (3.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.25 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
15.30%
Depósito máximo carregado:
12.85%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
10.83
Negociações longas:
721 (45.72%)
Negociações curtas:
856 (54.28%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
0.12 USD
Lucro médio:
0.31 USD
Perda média:
-0.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-17.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.80 USD (3)
Crescimento mensal:
0.32%
Previsão anual:
5.42%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.92 USD
Máximo:
17.80 USD (3.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.49% (17.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.30% (56.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|1552
|USDJPY+
|16
|GBPUSD+
|9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD+
|187
|USDJPY+
|2
|GBPUSD+
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD+
|21K
|USDJPY+
|414
|GBPUSD+
|424
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.09 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +3.78 USD
Máxima perda consecutiva: -17.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
92%
0
0
USD
USD
362
USD
USD
111
100%
1 577
85%
15%
1.85
0.12
USD
USD
27%
1:500