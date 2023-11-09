SinaisSeções
Oeyvind Borgsoe

Opal

Oeyvind Borgsoe
0 comentários
Confiabilidade
111 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2023 92%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 577
Negociações com lucro:
1 345 (85.28%)
Negociações com perda:
232 (14.71%)
Melhor negociação:
16.09 USD
Pior negociação:
-6.57 USD
Lucro bruto:
418.58 USD (41 505 pips)
Perda bruta:
-225.77 USD (20 340 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (3.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.25 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
15.30%
Depósito máximo carregado:
12.85%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
10.83
Negociações longas:
721 (45.72%)
Negociações curtas:
856 (54.28%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
0.12 USD
Lucro médio:
0.31 USD
Perda média:
-0.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-17.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.80 USD (3)
Crescimento mensal:
0.32%
Previsão anual:
5.42%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.92 USD
Máximo:
17.80 USD (3.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.49% (17.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.30% (56.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD+ 1552
USDJPY+ 16
GBPUSD+ 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD+ 187
USDJPY+ 2
GBPUSD+ 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD+ 21K
USDJPY+ 414
GBPUSD+ 424
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.09 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +3.78 USD
Máxima perda consecutiva: -17.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Opal EA 

Sem comentários
Copiar

