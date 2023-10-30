SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DBZS
Hongwei Zhang

DBZS

Hongwei Zhang
0 inceleme
163 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -69%
Alpari-Pro.ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
236
Kârla kapanan işlemler:
180 (76.27%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (23.73%)
En iyi işlem:
223.23 USD
En kötü işlem:
-370.89 USD
Brüt kâr:
3 964.20 USD (29 697 pips)
Brüt zarar:
-5 487.18 USD (21 711 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (388.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
490.14 USD (13)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
1.90%
Maks. mevduat yükü:
185.26%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
120 (50.85%)
Satış işlemleri:
116 (49.15%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-6.45 USD
Ortalama kâr:
22.02 USD
Ortalama zarar:
-97.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-645.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-673.74 USD (2)
Aylık büyüme:
32.86%
Yıllık tahmin:
398.75%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 943.11 USD
Maksimum:
1 974.22 USD (213.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.98% (1 974.22 USD)
Varlığa göre:
87.50% (116.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 204
profit 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -316
profit -1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +223.23 USD
En kötü işlem: -371 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +388.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -645.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MaxiServices-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
InterStellarFinancial-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
SquaredProMT4-Live
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
TTCM-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
FBS-Demo
0.00 × 4
B2Broker-Real
0.00 × 2
NASBroker-Real
0.00 × 2
AKDForex-Real
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 6
CapstoneGlobal-Live
0.00 × 2
GKFX-Live-2
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 24
ICMarkets-Live16
0.02 × 59
我可厉害了
İnceleme yok
2025.10.07 15:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 17:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 12:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 16:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 09:05
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.27 08:01
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.26 12:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 17:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DBZS
Ayda 3000 USD
-69%
0
0
USD
578
USD
163
86%
236
76%
2%
0.72
-6.45
USD
88%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.