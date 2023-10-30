- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
236
Kârla kapanan işlemler:
180 (76.27%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (23.73%)
En iyi işlem:
223.23 USD
En kötü işlem:
-370.89 USD
Brüt kâr:
3 964.20 USD (29 697 pips)
Brüt zarar:
-5 487.18 USD (21 711 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (388.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
490.14 USD (13)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
1.90%
Maks. mevduat yükü:
185.26%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
120 (50.85%)
Satış işlemleri:
116 (49.15%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-6.45 USD
Ortalama kâr:
22.02 USD
Ortalama zarar:
-97.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-645.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-673.74 USD (2)
Aylık büyüme:
32.86%
Yıllık tahmin:
398.75%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 943.11 USD
Maksimum:
1 974.22 USD (213.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.98% (1 974.22 USD)
Varlığa göre:
87.50% (116.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|profit
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-316
|profit
|-1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8K
|profit
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +223.23 USD
En kötü işlem: -371 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +388.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -645.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
InterStellarFinancial-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 5
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
SquaredProMT4-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
FBS-Demo
|0.00 × 4
|
B2Broker-Real
|0.00 × 2
|
NASBroker-Real
|0.00 × 2
|
AKDForex-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 6
|
CapstoneGlobal-Live
|0.00 × 2
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live16
|0.02 × 59
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 3000 USD
-69%
0
0
USD
USD
578
USD
USD
163
86%
236
76%
2%
0.72
-6.45
USD
USD
88%
1:500