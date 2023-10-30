SegnaliSezioni
Hongwei Zhang

DBZS

Hongwei Zhang
0 recensioni
163 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2022 -69%
Alpari-Pro.ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
236
Profit Trade:
180 (76.27%)
Loss Trade:
56 (23.73%)
Best Trade:
223.23 USD
Worst Trade:
-370.89 USD
Profitto lordo:
3 964.20 USD (29 697 pips)
Perdita lorda:
-5 487.18 USD (21 711 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (388.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
490.14 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
1.90%
Massimo carico di deposito:
185.26%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
120 (50.85%)
Short Trade:
116 (49.15%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-6.45 USD
Profitto medio:
22.02 USD
Perdita media:
-97.99 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-645.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-673.74 USD (2)
Crescita mensile:
32.86%
Previsione annuale:
398.75%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 943.11 USD
Massimale:
1 974.22 USD (213.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.98% (1 974.22 USD)
Per equità:
87.50% (116.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 204
profit 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -316
profit -1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +223.23 USD
Worst Trade: -371 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +388.65 USD
Massima perdita consecutiva: -645.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MaxiServices-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
InterStellarFinancial-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
SquaredProMT4-Live
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
TTCM-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
FBS-Demo
0.00 × 4
B2Broker-Real
0.00 × 2
NASBroker-Real
0.00 × 2
AKDForex-Real
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 6
CapstoneGlobal-Live
0.00 × 2
GKFX-Live-2
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 24
ICMarkets-Live16
0.02 × 59
157 più
我可厉害了
Non ci sono recensioni
2025.10.07 15:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 17:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 12:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 16:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 09:05
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.27 08:01
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.26 12:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 17:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
