Hongwei Zhang

DBZS

Hongwei Zhang
0 отзывов
175 недель
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2022 -50%
Alpari-Pro.ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
182
Прибыльных трейдов:
146 (80.21%)
Убыточных трейдов:
36 (19.78%)
Лучший трейд:
335.10 USD
Худший трейд:
-942.31 USD
Общая прибыль:
4 156.08 USD (21 862 pips)
Общий убыток:
-5 906.34 USD (15 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (546.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
739.40 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
1.90%
Макс. загрузка депозита:
185.26%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
113 (62.09%)
Коротких трейдов:
69 (37.91%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-9.62 USD
Средняя прибыль:
28.47 USD
Средний убыток:
-164.07 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 136.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 136.38 USD (3)
Прирост в месяц:
-41.81%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 943.11 USD
Максимальная:
1 974.22 USD (1057.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.68% (1 974.22 USD)
По эквити:
87.50% (116.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 148
profit 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 64
profit -1.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6.2K
profit 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +335.10 USD
Худший трейд: -942 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +546.84 USD
Макс. убыток в серии: -1 136.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MaxiServices-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
InterStellarFinancial-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
SquaredProMT4-Live
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
TTCM-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
FBS-Demo
0.00 × 4
B2Broker-Real
0.00 × 2
NASBroker-Real
0.00 × 2
AKDForex-Real
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 6
CapstoneGlobal-Live
0.00 × 2
GKFX-Live-2
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 24
ICMarkets-Live16
0.02 × 59
еще 157...
我可厉害了
Нет отзывов
2025.12.30 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 07:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 14:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.01 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 17:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
