- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
182
Прибыльных трейдов:
146 (80.21%)
Убыточных трейдов:
36 (19.78%)
Лучший трейд:
335.10 USD
Худший трейд:
-942.31 USD
Общая прибыль:
4 156.08 USD (21 862 pips)
Общий убыток:
-5 906.34 USD (15 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (546.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
739.40 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
1.90%
Макс. загрузка депозита:
185.26%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
113 (62.09%)
Коротких трейдов:
69 (37.91%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-9.62 USD
Средняя прибыль:
28.47 USD
Средний убыток:
-164.07 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 136.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 136.38 USD (3)
Прирост в месяц:
-41.81%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 943.11 USD
Максимальная:
1 974.22 USD (1057.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.68% (1 974.22 USD)
По эквити:
87.50% (116.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|profit
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|64
|profit
|-1.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.2K
|profit
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +335.10 USD
Худший трейд: -942 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +546.84 USD
Макс. убыток в серии: -1 136.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
InterStellarFinancial-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 5
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
SquaredProMT4-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
FBS-Demo
|0.00 × 4
|
B2Broker-Real
|0.00 × 2
|
NASBroker-Real
|0.00 × 2
|
AKDForex-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 6
|
CapstoneGlobal-Live
|0.00 × 2
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live16
|0.02 × 59
еще 157...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
我可厉害了
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
-50%
0
0
USD
USD
484
USD
USD
175
81%
182
80%
2%
0.70
-9.62
USD
USD
100%
1:500