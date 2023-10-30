SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / DBZS
Hongwei Zhang

DBZS

Hongwei Zhang
0 Bewertungen
175 Wochen
0 / 0 USD
Für 3000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 -48%
Alpari-Pro.ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
183
Gewinntrades:
147 (80.32%)
Verlusttrades:
36 (19.67%)
Bester Trade:
335.10 USD
Schlechtester Trade:
-942.31 USD
Bruttoprofit:
4 170.74 USD (22 000 pips)
Bruttoverlust:
-5 906.34 USD (15 633 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (546.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
739.40 USD (12)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
1.90%
Max deposit load:
185.26%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.88
Long-Positionen:
113 (61.75%)
Short-Positionen:
70 (38.25%)
Profit-Faktor:
0.71
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-164.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1 136.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 136.38 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-41.66%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
81%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 943.11 USD
Maximaler:
1 974.22 USD (1057.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.68% (1 974.22 USD)
Kapital:
87.50% (116.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 149
profit 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 79
profit -1.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 6.4K
profit 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +335.10 USD
Schlechtester Trade: -942 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +546.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 136.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-Pro.ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

MaxiServices-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
InterStellarFinancial-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
SquaredProMT4-Live
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
TTCM-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
FBS-Demo
0.00 × 4
B2Broker-Real
0.00 × 2
NASBroker-Real
0.00 × 2
AKDForex-Real
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 6
CapstoneGlobal-Live
0.00 × 2
GKFX-Live-2
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 24
ICMarkets-Live16
0.02 × 59
noch 157 ...
我可厉害了
Keine Bewertungen
2025.12.30 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 07:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 14:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.01 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 17:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
