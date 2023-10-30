SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / DBZS
Hongwei Zhang

DBZS

Hongwei Zhang
0 comentarios
175 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 -50%
Alpari-Pro.ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
182
Transacciones Rentables:
146 (80.21%)
Transacciones Irrentables:
36 (19.78%)
Mejor transacción:
335.10 USD
Peor transacción:
-942.31 USD
Beneficio Bruto:
4 156.08 USD (21 862 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 906.34 USD (15 633 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (546.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
739.40 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
1.90%
Carga máxima del depósito:
185.26%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
-0.89
Transacciones Largas:
113 (62.09%)
Transacciones Cortas:
69 (37.91%)
Factor de Beneficio:
0.70
Beneficio Esperado:
-9.62 USD
Beneficio medio:
28.47 USD
Pérdidas medias:
-164.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1 136.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 136.38 USD (3)
Crecimiento al mes:
-41.81%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 943.11 USD
Máxima:
1 974.22 USD (1057.32%)
Reducción relativa:
De balance:
99.68% (1 974.22 USD)
De fondos:
87.50% (116.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 148
profit 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 64
profit -1.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 6.2K
profit 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +335.10 USD
Peor transacción: -942 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +546.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 136.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-Pro.ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

MaxiServices-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
InterStellarFinancial-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
SquaredProMT4-Live
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
TTCM-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
FBS-Demo
0.00 × 4
B2Broker-Real
0.00 × 2
NASBroker-Real
0.00 × 2
AKDForex-Real
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 6
CapstoneGlobal-Live
0.00 × 2
GKFX-Live-2
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 24
ICMarkets-Live16
0.02 × 59
otros 157...
我可厉害了
No hay comentarios
2025.12.30 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 07:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 14:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.01 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 17:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DBZS
3000 USD al mes
-50%
0
0
USD
484
USD
175
81%
182
80%
2%
0.70
-9.62
USD
100%
1:500
