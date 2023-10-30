- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
183
盈利交易:
147 (80.32%)
亏损交易:
36 (19.67%)
最好交易:
335.10 USD
最差交易:
-942.31 USD
毛利:
4 170.74 USD (22 000 pips)
毛利亏损:
-5 906.34 USD (15 633 pips)
最大连续赢利:
21 (546.84 USD)
最大连续盈利:
739.40 USD (12)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
1.90%
最大入金加载:
185.26%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
-0.88
长期交易:
113 (61.75%)
短期交易:
70 (38.25%)
利润因子:
0.71
预期回报:
-9.48 USD
平均利润:
28.37 USD
平均损失:
-164.07 USD
最大连续失误:
3 (-1 136.38 USD)
最大连续亏损:
-1 136.38 USD (3)
每月增长:
-41.66%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
1 943.11 USD
最大值:
1 974.22 USD (1057.32%)
相对跌幅:
结余:
99.68% (1 974.22 USD)
净值:
87.50% (116.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|149
|profit
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|79
|profit
|-1.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.4K
|profit
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +335.10 USD
最差交易: -942 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +546.84 USD
最大连续亏损: -1 136.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-Pro.ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
InterStellarFinancial-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 5
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
SquaredProMT4-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
FBS-Demo
|0.00 × 4
|
B2Broker-Real
|0.00 × 2
|
NASBroker-Real
|0.00 × 2
|
AKDForex-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 6
|
CapstoneGlobal-Live
|0.00 × 2
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live16
|0.02 × 59
我可厉害了
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
-48%
0
0
USD
USD
499
USD
USD
175
81%
183
80%
2%
0.70
-9.48
USD
USD
100%
1:500