Hongwei Zhang

DBZS

Hongwei Zhang
0 comentários
175 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD por mês
crescimento desde 2022 -48%
Alpari-Pro.ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
183
Negociações com lucro:
147 (80.32%)
Negociações com perda:
36 (19.67%)
Melhor negociação:
335.10 USD
Pior negociação:
-942.31 USD
Lucro bruto:
4 170.74 USD (22 000 pips)
Perda bruta:
-5 906.34 USD (15 633 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (546.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
739.40 USD (12)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
1.90%
Depósito máximo carregado:
185.26%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
-0.88
Negociações longas:
113 (61.75%)
Negociações curtas:
70 (38.25%)
Fator de lucro:
0.71
Valor esperado:
-9.48 USD
Lucro médio:
28.37 USD
Perda média:
-164.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 136.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 136.38 USD (3)
Crescimento mensal:
-41.66%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 943.11 USD
Máximo:
1 974.22 USD (1057.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.68% (1 974.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
87.50% (116.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 149
profit 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 79
profit -1.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 6.4K
profit 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +335.10 USD
Pior negociação: -942 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +546.84 USD
Máxima perda consecutiva: -1 136.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-Pro.ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

MaxiServices-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
InterStellarFinancial-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
SquaredProMT4-Live
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
TTCM-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
FBS-Demo
0.00 × 4
B2Broker-Real
0.00 × 2
NASBroker-Real
0.00 × 2
AKDForex-Real
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 6
CapstoneGlobal-Live
0.00 × 2
GKFX-Live-2
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 24
ICMarkets-Live16
0.02 × 59
我可厉害了
Sem comentários
2025.12.30 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 07:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 14:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.01 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 17:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DBZS
3000 USD por mês
-48%
0
0
USD
499
USD
175
81%
183
80%
2%
0.70
-9.48
USD
100%
1:500
