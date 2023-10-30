- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
183
Negociações com lucro:
147 (80.32%)
Negociações com perda:
36 (19.67%)
Melhor negociação:
335.10 USD
Pior negociação:
-942.31 USD
Lucro bruto:
4 170.74 USD (22 000 pips)
Perda bruta:
-5 906.34 USD (15 633 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (546.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
739.40 USD (12)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
1.90%
Depósito máximo carregado:
185.26%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
-0.88
Negociações longas:
113 (61.75%)
Negociações curtas:
70 (38.25%)
Fator de lucro:
0.71
Valor esperado:
-9.48 USD
Lucro médio:
28.37 USD
Perda média:
-164.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 136.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 136.38 USD (3)
Crescimento mensal:
-41.66%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 943.11 USD
Máximo:
1 974.22 USD (1057.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.68% (1 974.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
87.50% (116.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|149
|profit
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|79
|profit
|-1.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6.4K
|profit
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +335.10 USD
Pior negociação: -942 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +546.84 USD
Máxima perda consecutiva: -1 136.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-Pro.ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
InterStellarFinancial-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 5
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
SquaredProMT4-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
FBS-Demo
|0.00 × 4
|
B2Broker-Real
|0.00 × 2
|
NASBroker-Real
|0.00 × 2
|
AKDForex-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 6
|
CapstoneGlobal-Live
|0.00 × 2
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live16
|0.02 × 59
157 mais ...
