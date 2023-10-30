리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-Pro.ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

MaxiServices-Real 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 1 TitanFX-01 0.00 × 1 InterStellarFinancial-Live 0.00 × 1 TitanFX-03 0.00 × 1 ICMarkets-Live17 0.00 × 5 ForexChief-DirectFX 0.00 × 1 TradersDomainFX-Real 0.00 × 1 SquaredProMT4-Live 0.00 × 4 Exness-Real7 0.00 × 6 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 TTCM-Live 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 1 InstaForex-Singapore.com 0.00 × 1 EGlobal-Classic3 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 3 FBS-Demo 0.00 × 4 B2Broker-Real 0.00 × 2 NASBroker-Real 0.00 × 2 AKDForex-Real 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 6 CapstoneGlobal-Live 0.00 × 2 GKFX-Live-2 0.00 × 1 AUSForex-Live 0.00 × 24 ICMarkets-Live16 0.02 × 59 157 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오