- 성장
- 잔고
- 자본
- 축소
트레이드:
185
이익 거래:
149 (80.54%)
손실 거래:
36 (19.46%)
최고의 거래:
335.10 USD
최악의 거래:
-942.31 USD
총 수익:
4 192.21 USD (22 209 pips)
총 손실:
-5 906.34 USD (15 633 pips)
연속 최대 이익:
21 (546.84 USD)
연속 최대 이익:
739.40 USD (12)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
1.90%
최대 입금량:
185.26%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
-0.87
롱(주식매수):
114 (61.62%)
숏(주식차입매도):
71 (38.38%)
수익 요인:
0.71
기대수익:
-9.27 USD
평균 이익:
28.14 USD
평균 손실:
-164.07 USD
연속 최대 손실:
3 (-1 136.38 USD)
연속 최대 손실:
-1 136.38 USD (3)
월별 성장률:
-6.84%
연간 예측:
-83.04%
Algo 트레이딩:
81%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 943.11 USD
최대한의:
1 974.22 USD (1057.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.68% (1 974.22 USD)
자본금별:
87.50% (116.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|151
|profit
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|100
|profit
|-1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|6.6K
|profit
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +335.10 USD
최악의 거래: -942 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +546.84 USD
연속 최대 손실: -1 136.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-Pro.ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
InterStellarFinancial-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 5
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
SquaredProMT4-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
FBS-Demo
|0.00 × 4
|
B2Broker-Real
|0.00 × 2
|
NASBroker-Real
|0.00 × 2
|
AKDForex-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 6
|
CapstoneGlobal-Live
|0.00 × 2
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live16
|0.02 × 59
