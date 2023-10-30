- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
183
利益トレード:
147 (80.32%)
損失トレード:
36 (19.67%)
ベストトレード:
335.10 USD
最悪のトレード:
-942.31 USD
総利益:
4 170.74 USD (22 000 pips)
総損失:
-5 906.34 USD (15 633 pips)
最大連続の勝ち:
21 (546.84 USD)
最大連続利益:
739.40 USD (12)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
1.90%
最大入金額:
185.26%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
-0.88
長いトレード:
113 (61.75%)
短いトレード:
70 (38.25%)
プロフィットファクター:
0.71
期待されたペイオフ:
-9.48 USD
平均利益:
28.37 USD
平均損失:
-164.07 USD
最大連続の負け:
3 (-1 136.38 USD)
最大連続損失:
-1 136.38 USD (3)
月間成長:
-41.66%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 943.11 USD
最大の:
1 974.22 USD (1057.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.68% (1 974.22 USD)
エクイティによる:
87.50% (116.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|149
|profit
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|79
|profit
|-1.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.4K
|profit
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +335.10 USD
最悪のトレード: -942 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +546.84 USD
最大連続損失: -1 136.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-Pro.ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
InterStellarFinancial-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 5
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
SquaredProMT4-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
FBS-Demo
|0.00 × 4
|
B2Broker-Real
|0.00 × 2
|
NASBroker-Real
|0.00 × 2
|
AKDForex-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 6
|
CapstoneGlobal-Live
|0.00 × 2
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live16
|0.02 × 59
我可厉害了
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
3000 USD/月
-48%
0
0
USD
USD
499
USD
USD
175
81%
183
80%
2%
0.70
-9.48
USD
USD
100%
1:500