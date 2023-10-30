シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DBZS
Hongwei Zhang

DBZS

Hongwei Zhang
レビュー0件
175週間
0 / 0 USD
月額  3000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 -48%
Alpari-Pro.ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
183
利益トレード:
147 (80.32%)
損失トレード:
36 (19.67%)
ベストトレード:
335.10 USD
最悪のトレード:
-942.31 USD
総利益:
4 170.74 USD (22 000 pips)
総損失:
-5 906.34 USD (15 633 pips)
最大連続の勝ち:
21 (546.84 USD)
最大連続利益:
739.40 USD (12)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
1.90%
最大入金額:
185.26%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
-0.88
長いトレード:
113 (61.75%)
短いトレード:
70 (38.25%)
プロフィットファクター:
0.71
期待されたペイオフ:
-9.48 USD
平均利益:
28.37 USD
平均損失:
-164.07 USD
最大連続の負け:
3 (-1 136.38 USD)
最大連続損失:
-1 136.38 USD (3)
月間成長:
-41.66%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 943.11 USD
最大の:
1 974.22 USD (1057.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.68% (1 974.22 USD)
エクイティによる:
87.50% (116.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 149
profit 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 79
profit -1.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 6.4K
profit 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +335.10 USD
最悪のトレード: -942 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +546.84 USD
最大連続損失: -1 136.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-Pro.ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

MaxiServices-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
InterStellarFinancial-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
SquaredProMT4-Live
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
TTCM-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
FBS-Demo
0.00 × 4
B2Broker-Real
0.00 × 2
NASBroker-Real
0.00 × 2
AKDForex-Real
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 6
CapstoneGlobal-Live
0.00 × 2
GKFX-Live-2
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 24
ICMarkets-Live16
0.02 × 59
157 より多く...
我可厉害了
レビューなし
2025.12.30 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 07:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 14:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.01 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 17:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DBZS
3000 USD/月
-48%
0
0
USD
499
USD
175
81%
183
80%
2%
0.70
-9.48
USD
100%
1:500
