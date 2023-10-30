SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DBZS
Hongwei Zhang

DBZS

Hongwei Zhang
0 avis
163 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2022 -69%
Alpari-Pro.ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
236
Bénéfice trades:
180 (76.27%)
Perte trades:
56 (23.73%)
Meilleure transaction:
223.23 USD
Pire transaction:
-370.89 USD
Bénéfice brut:
3 964.20 USD (29 697 pips)
Perte brute:
-5 487.18 USD (21 711 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (388.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
490.14 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
1.90%
Charge de dépôt maximale:
185.26%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
10 minutes
Facteur de récupération:
-0.77
Longs trades:
120 (50.85%)
Courts trades:
116 (49.15%)
Facteur de profit:
0.72
Rendement attendu:
-6.45 USD
Bénéfice moyen:
22.02 USD
Perte moyenne:
-97.99 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-645.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-673.74 USD (2)
Croissance mensuelle:
32.86%
Prévision annuelle:
398.75%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 943.11 USD
Maximal:
1 974.22 USD (213.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.98% (1 974.22 USD)
Par fonds propres:
87.50% (116.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 204
profit 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -316
profit -1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 8K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +223.23 USD
Pire transaction: -371 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +388.65 USD
Perte consécutive maximale: -645.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Pro.ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MaxiServices-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
InterStellarFinancial-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
SquaredProMT4-Live
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
TTCM-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
FBS-Demo
0.00 × 4
B2Broker-Real
0.00 × 2
NASBroker-Real
0.00 × 2
AKDForex-Real
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 6
CapstoneGlobal-Live
0.00 × 2
GKFX-Live-2
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 24
ICMarkets-Live16
0.02 × 59
157 plus...
我可厉害了
Aucun avis
2025.10.07 15:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 17:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 12:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 16:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 09:05
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.27 08:01
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.26 12:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 17:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DBZS
3000 USD par mois
-69%
0
0
USD
578
USD
163
86%
236
76%
2%
0.72
-6.45
USD
88%
1:500
