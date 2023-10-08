SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Top G forex
Tarik Metkal

Top G forex

Tarik Metkal
0 inceleme
Güvenilirlik
194 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 251%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 629
Kârla kapanan işlemler:
1 954 (74.32%)
Zararla kapanan işlemler:
675 (25.68%)
En iyi işlem:
4 385.49 USD
En kötü işlem:
-1 382.66 USD
Brüt kâr:
47 902.01 USD (470 504 pips)
Brüt zarar:
-30 965.17 USD (233 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (460.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 820.05 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
79.99%
Maks. mevduat yükü:
20.17%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.57
Alış işlemleri:
1 264 (48.08%)
Satış işlemleri:
1 365 (51.92%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
6.44 USD
Ortalama kâr:
24.51 USD
Ortalama zarar:
-45.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 741.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 748.73 USD (6)
Aylık büyüme:
1.67%
Yıllık tahmin:
20.21%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.22 USD
Maksimum:
4 748.73 USD (34.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.82% (4 748.73 USD)
Varlığa göre:
58.31% (17 496.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1010
NZDCAD 954
AUDNZD 635
XAUUSD 9
GBPUSD 5
EURCHF 4
CADJPY 4
BTCUSD 3
NZDUSD 2
EURGBP 1
EURUSD 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 7.4K
NZDCAD 6.8K
AUDNZD 3.1K
XAUUSD -1.8K
GBPUSD 353
EURCHF 706
CADJPY -181
BTCUSD 128
NZDUSD 286
EURGBP 17
EURUSD 177
AUDUSD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 15K
NZDCAD 25K
AUDNZD 5.9K
XAUUSD -4.6K
GBPUSD 953
EURCHF 559
CADJPY -1.6K
BTCUSD 193K
NZDUSD 1.5K
EURGBP 109
EURUSD 442
AUDUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 385.49 USD
En kötü işlem: -1 383 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +460.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 741.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
VantageInternational-Live 22
0.44 × 9
Exness-Real28
0.72 × 18
TMGM.TradeMax-Live10
0.75 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.77 × 66
FusionMarkets-Live
0.83 × 298
VantageInternational-Live 7
1.14 × 22
RoboForex-ProCent-6
2.67 × 9
VantageInternational-Live 9
2.84 × 293
VantageInternational-Live 5
2.87 × 296
RoboForex-Pro
3.00 × 2
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
Exness-Real
4.33 × 9
VantageInternational-Live 18
4.88 × 136
VantageInternational-Live 8
5.97 × 409
RoboForex-Pro-2
6.01 × 107
VantageInternational-Live 2
6.60 × 164
VantageInternational-Live 11
6.98 × 211
BlackBullMarkets-Live
8.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.62 × 318
STABLE ICOME 100%
Built Your Passive Income

Let professionals make money for you. We have consistently generated profits every month in a row.

Let's Break the Matrix 
İnceleme yok
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 07:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.01.09 10:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Top G forex
Ayda 35 USD
251%
0
0
USD
34K
USD
194
96%
2 629
74%
80%
1.54
6.44
USD
58%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.