- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 629
Kârla kapanan işlemler:
1 954 (74.32%)
Zararla kapanan işlemler:
675 (25.68%)
En iyi işlem:
4 385.49 USD
En kötü işlem:
-1 382.66 USD
Brüt kâr:
47 902.01 USD (470 504 pips)
Brüt zarar:
-30 965.17 USD (233 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (460.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 820.05 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
79.99%
Maks. mevduat yükü:
20.17%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.57
Alış işlemleri:
1 264 (48.08%)
Satış işlemleri:
1 365 (51.92%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
6.44 USD
Ortalama kâr:
24.51 USD
Ortalama zarar:
-45.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 741.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 748.73 USD (6)
Aylık büyüme:
1.67%
Yıllık tahmin:
20.21%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.22 USD
Maksimum:
4 748.73 USD (34.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.82% (4 748.73 USD)
Varlığa göre:
58.31% (17 496.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1010
|NZDCAD
|954
|AUDNZD
|635
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|4
|CADJPY
|4
|BTCUSD
|3
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|1
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|7.4K
|NZDCAD
|6.8K
|AUDNZD
|3.1K
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPUSD
|353
|EURCHF
|706
|CADJPY
|-181
|BTCUSD
|128
|NZDUSD
|286
|EURGBP
|17
|EURUSD
|177
|AUDUSD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|15K
|NZDCAD
|25K
|AUDNZD
|5.9K
|XAUUSD
|-4.6K
|GBPUSD
|953
|EURCHF
|559
|CADJPY
|-1.6K
|BTCUSD
|193K
|NZDUSD
|1.5K
|EURGBP
|109
|EURUSD
|442
|AUDUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 385.49 USD
En kötü işlem: -1 383 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +460.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 741.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
|
Exness-Real28
|0.72 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.75 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.77 × 66
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 298
|
VantageInternational-Live 7
|1.14 × 22
|
RoboForex-ProCent-6
|2.67 × 9
|
VantageInternational-Live 9
|2.84 × 293
|
VantageInternational-Live 5
|2.87 × 296
|
RoboForex-Pro
|3.00 × 2
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
Exness-Real
|4.33 × 9
|
VantageInternational-Live 18
|4.88 × 136
|
VantageInternational-Live 8
|5.97 × 409
|
RoboForex-Pro-2
|6.01 × 107
|
VantageInternational-Live 2
|6.60 × 164
|
VantageInternational-Live 11
|6.98 × 211
|
BlackBullMarkets-Live
|8.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|13.62 × 318
STABLE ICOME 100%
Built Your Passive Income
Let professionals make money for you. We have consistently generated profits every month in a row.
Let's Break the Matrix
Built Your Passive Income
Let professionals make money for you. We have consistently generated profits every month in a row.
Let's Break the Matrix
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
251%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
194
96%
2 629
74%
80%
1.54
6.44
USD
USD
58%
1:500