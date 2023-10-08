信号部分
Top G forex
Tarik Metkal

Top G forex

Tarik Metkal
0条评论
可靠性
206
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2022 275%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 774
盈利交易:
2 062 (74.33%)
亏损交易:
712 (25.67%)
最好交易:
4 385.49 USD
最差交易:
-1 382.66 USD
毛利:
55 357.25 USD (485 758 pips)
毛利亏损:
-36 106.02 USD (249 448 pips)
最大连续赢利:
34 (460.75 USD)
最大连续盈利:
4 820.05 USD (5)
夏普比率:
0.07
交易活动:
80.99%
最大入金加载:
20.17%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.05
长期交易:
1 332 (48.02%)
短期交易:
1 442 (51.98%)
利润因子:
1.53
预期回报:
6.94 USD
平均利润:
26.85 USD
平均损失:
-50.71 USD
最大连续失误:
8 (-2 741.25 USD)
最大连续亏损:
-4 748.73 USD (6)
每月增长:
2.17%
年度预测:
28.49%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
21.22 USD
最大值:
4 748.73 USD (34.11%)
相对跌幅:
结余:
15.82% (4 748.73 USD)
净值:
58.31% (17 496.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 1057
NZDCAD 1001
AUDNZD 686
XAUUSD 9
GBPUSD 5
EURCHF 4
CADJPY 4
BTCUSD 3
NZDUSD 2
EURGBP 1
EURUSD 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 8.3K
NZDCAD 7.7K
AUDNZD 3.6K
XAUUSD -1.8K
GBPUSD 353
EURCHF 706
CADJPY -181
BTCUSD 128
NZDUSD 286
EURGBP 17
EURUSD 177
AUDUSD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 18K
NZDCAD 29K
AUDNZD -427
XAUUSD -4.6K
GBPUSD 953
EURCHF 559
CADJPY -1.6K
BTCUSD 193K
NZDUSD 1.5K
EURGBP 109
EURUSD 442
AUDUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 385.49 USD
最差交易: -1 383 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +460.75 USD
最大连续亏损: -2 741.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 63
GoMarkets-Real 10
0.38 × 211
VantageInternational-Live 22
0.44 × 9
Exness-Real28
0.72 × 18
TMGM.TradeMax-Live10
0.75 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.77 × 66
FusionMarkets-Live
0.83 × 298
VantageInternational-Live 7
1.14 × 22
RoboForex-ProCent-6
2.67 × 9
VantageInternational-Live 9
2.84 × 293
VantageInternational-Live 5
2.87 × 296
RoboForex-Pro
3.00 × 2
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
Exness-Real
4.33 × 9
VantageInternational-Live 18
4.88 × 136
VantageInternational-Live 8
5.97 × 409
RoboForex-Pro-2
6.01 × 107
VantageInternational-Live 2
6.60 × 164
VantageInternational-Live 11
6.98 × 211
BlackBullMarkets-Live
8.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.62 × 318
STABLE ICOME 100%
Built Your Passive Income

Let professionals make money for you. We have consistently generated profits every month in a row.

Let's Break the Matrix 
没有评论
2025.11.12 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 07:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.01.09 10:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
