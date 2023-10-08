- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 774
盈利交易:
2 062 (74.33%)
亏损交易:
712 (25.67%)
最好交易:
4 385.49 USD
最差交易:
-1 382.66 USD
毛利:
55 357.25 USD (485 758 pips)
毛利亏损:
-36 106.02 USD (249 448 pips)
最大连续赢利:
34 (460.75 USD)
最大连续盈利:
4 820.05 USD (5)
夏普比率:
0.07
交易活动:
80.99%
最大入金加载:
20.17%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.05
长期交易:
1 332 (48.02%)
短期交易:
1 442 (51.98%)
利润因子:
1.53
预期回报:
6.94 USD
平均利润:
26.85 USD
平均损失:
-50.71 USD
最大连续失误:
8 (-2 741.25 USD)
最大连续亏损:
-4 748.73 USD (6)
每月增长:
2.17%
年度预测:
28.49%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
21.22 USD
最大值:
4 748.73 USD (34.11%)
相对跌幅:
结余:
15.82% (4 748.73 USD)
净值:
58.31% (17 496.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1057
|NZDCAD
|1001
|AUDNZD
|686
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|4
|CADJPY
|4
|BTCUSD
|3
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|1
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|8.3K
|NZDCAD
|7.7K
|AUDNZD
|3.6K
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPUSD
|353
|EURCHF
|706
|CADJPY
|-181
|BTCUSD
|128
|NZDUSD
|286
|EURGBP
|17
|EURUSD
|177
|AUDUSD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|18K
|NZDCAD
|29K
|AUDNZD
|-427
|XAUUSD
|-4.6K
|GBPUSD
|953
|EURCHF
|559
|CADJPY
|-1.6K
|BTCUSD
|193K
|NZDUSD
|1.5K
|EURGBP
|109
|EURUSD
|442
|AUDUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 385.49 USD
最差交易: -1 383 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +460.75 USD
最大连续亏损: -2 741.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 63
|
GoMarkets-Real 10
|0.38 × 211
|
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
|
Exness-Real28
|0.72 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.75 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.77 × 66
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 298
|
VantageInternational-Live 7
|1.14 × 22
|
RoboForex-ProCent-6
|2.67 × 9
|
VantageInternational-Live 9
|2.84 × 293
|
VantageInternational-Live 5
|2.87 × 296
|
RoboForex-Pro
|3.00 × 2
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
Exness-Real
|4.33 × 9
|
VantageInternational-Live 18
|4.88 × 136
|
VantageInternational-Live 8
|5.97 × 409
|
RoboForex-Pro-2
|6.01 × 107
|
VantageInternational-Live 2
|6.60 × 164
|
VantageInternational-Live 11
|6.98 × 211
|
BlackBullMarkets-Live
|8.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|13.62 × 318
STABLE ICOME 100%
Built Your Passive Income
Let professionals make money for you. We have consistently generated profits every month in a row.
Let's Break the Matrix
Built Your Passive Income
Let professionals make money for you. We have consistently generated profits every month in a row.
Let's Break the Matrix
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
275%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
206
96%
2 774
74%
81%
1.53
6.94
USD
USD
58%
1:500