Trades:
2 627
Bénéfice trades:
1 953 (74.34%)
Perte trades:
674 (25.66%)
Meilleure transaction:
4 385.49 USD
Pire transaction:
-1 382.66 USD
Bénéfice brut:
47 851.09 USD (470 291 pips)
Perte brute:
-30 937.73 USD (233 662 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (460.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 820.05 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
79.99%
Charge de dépôt maximale:
20.17%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.56
Longs trades:
1 262 (48.04%)
Courts trades:
1 365 (51.96%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
6.44 USD
Bénéfice moyen:
24.50 USD
Perte moyenne:
-45.90 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-2 741.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 748.73 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.67%
Prévision annuelle:
20.23%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.22 USD
Maximal:
4 748.73 USD (34.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.82% (4 748.73 USD)
Par fonds propres:
58.31% (17 496.84 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1008
|NZDCAD
|954
|AUDNZD
|635
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|4
|CADJPY
|4
|BTCUSD
|3
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|1
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|7.4K
|NZDCAD
|6.8K
|AUDNZD
|3.1K
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPUSD
|353
|EURCHF
|706
|CADJPY
|-181
|BTCUSD
|128
|NZDUSD
|286
|EURGBP
|17
|EURUSD
|177
|AUDUSD
|0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|15K
|NZDCAD
|25K
|AUDNZD
|5.9K
|XAUUSD
|-4.6K
|GBPUSD
|953
|EURCHF
|559
|CADJPY
|-1.6K
|BTCUSD
|193K
|NZDUSD
|1.5K
|EURGBP
|109
|EURUSD
|442
|AUDUSD
|0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +4 385.49 USD
Pire transaction: -1 383 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +460.75 USD
Perte consécutive maximale: -2 741.25 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
|
Exness-Real28
|0.72 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.75 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.77 × 66
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 298
|
VantageInternational-Live 7
|1.14 × 22
|
RoboForex-ProCent-6
|2.67 × 9
|
VantageInternational-Live 9
|2.84 × 293
|
VantageInternational-Live 5
|2.87 × 296
|
RoboForex-Pro
|3.00 × 2
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
Exness-Real
|4.33 × 9
|
VantageInternational-Live 18
|4.88 × 136
|
VantageInternational-Live 8
|5.97 × 409
|
RoboForex-Pro-2
|6.01 × 107
|
VantageInternational-Live 2
|6.60 × 164
|
VantageInternational-Live 11
|6.98 × 211
|
BlackBullMarkets-Live
|8.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|13.62 × 318
STABLE ICOME 100%
Built Your Passive Income
Let professionals make money for you. We have consistently generated profits every month in a row.
Aucun avis
