Tarik Metkal

Top G forex

Tarik Metkal
0 avis
Fiabilité
194 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2022 251%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 627
Bénéfice trades:
1 953 (74.34%)
Perte trades:
674 (25.66%)
Meilleure transaction:
4 385.49 USD
Pire transaction:
-1 382.66 USD
Bénéfice brut:
47 851.09 USD (470 291 pips)
Perte brute:
-30 937.73 USD (233 662 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (460.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 820.05 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
79.99%
Charge de dépôt maximale:
20.17%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.56
Longs trades:
1 262 (48.04%)
Courts trades:
1 365 (51.96%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
6.44 USD
Bénéfice moyen:
24.50 USD
Perte moyenne:
-45.90 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-2 741.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 748.73 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.67%
Prévision annuelle:
20.23%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.22 USD
Maximal:
4 748.73 USD (34.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.82% (4 748.73 USD)
Par fonds propres:
58.31% (17 496.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1008
NZDCAD 954
AUDNZD 635
XAUUSD 9
GBPUSD 5
EURCHF 4
CADJPY 4
BTCUSD 3
NZDUSD 2
EURGBP 1
EURUSD 1
AUDUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 7.4K
NZDCAD 6.8K
AUDNZD 3.1K
XAUUSD -1.8K
GBPUSD 353
EURCHF 706
CADJPY -181
BTCUSD 128
NZDUSD 286
EURGBP 17
EURUSD 177
AUDUSD 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 15K
NZDCAD 25K
AUDNZD 5.9K
XAUUSD -4.6K
GBPUSD 953
EURCHF 559
CADJPY -1.6K
BTCUSD 193K
NZDUSD 1.5K
EURGBP 109
EURUSD 442
AUDUSD 0
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 385.49 USD
Pire transaction: -1 383 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +460.75 USD
Perte consécutive maximale: -2 741.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
VantageInternational-Live 22
0.44 × 9
Exness-Real28
0.72 × 18
TMGM.TradeMax-Live10
0.75 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.77 × 66
FusionMarkets-Live
0.83 × 298
VantageInternational-Live 7
1.14 × 22
RoboForex-ProCent-6
2.67 × 9
VantageInternational-Live 9
2.84 × 293
VantageInternational-Live 5
2.87 × 296
RoboForex-Pro
3.00 × 2
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
Exness-Real
4.33 × 9
VantageInternational-Live 18
4.88 × 136
VantageInternational-Live 8
5.97 × 409
RoboForex-Pro-2
6.01 × 107
VantageInternational-Live 2
6.60 × 164
VantageInternational-Live 11
6.98 × 211
BlackBullMarkets-Live
8.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.62 × 318
STABLE ICOME 100%
Built Your Passive Income

Let professionals make money for you. We have consistently generated profits every month in a row.

Aucun avis
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 07:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.01.09 10:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Top G forex
35 USD par mois
251%
0
0
USD
34K
USD
194
96%
2 627
74%
80%
1.54
6.44
USD
58%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.