Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2 0.00 × 5 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 3 VantageInternational-Live 3 0.00 × 11 VantageInternational-Live 22 0.44 × 9 Exness-Real28 0.72 × 18 TMGM.TradeMax-Live10 0.75 × 4 TMGM.TradeMax-Live8 0.77 × 66 FusionMarkets-Live 0.83 × 298 VantageInternational-Live 7 1.14 × 22 RoboForex-ProCent-6 2.67 × 9 VantageInternational-Live 9 2.84 × 293 VantageInternational-Live 5 2.87 × 296 RoboForex-Pro 3.00 × 2 LiteFinance-ECN.com 3.43 × 7 Exness-Real 4.33 × 9 VantageInternational-Live 18 4.88 × 136 VantageInternational-Live 8 5.97 × 409 RoboForex-Pro-2 6.01 × 107 VantageInternational-Live 2 6.60 × 164 VantageInternational-Live 11 6.98 × 211 BlackBullMarkets-Live 8.00 × 1 RoboForex-ProCent-5 13.62 × 318