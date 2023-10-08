- 成長
トレード:
2 777
利益トレード:
2 064 (74.32%)
損失トレード:
713 (25.68%)
ベストトレード:
4 385.49 USD
最悪のトレード:
-1 382.66 USD
総利益:
55 441.00 USD (486 105 pips)
総損失:
-36 139.01 USD (249 565 pips)
最大連続の勝ち:
34 (460.75 USD)
最大連続利益:
4 820.05 USD (5)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
80.99%
最大入金額:
20.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.06
長いトレード:
1 333 (48.00%)
短いトレード:
1 444 (52.00%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
6.95 USD
平均利益:
26.86 USD
平均損失:
-50.69 USD
最大連続の負け:
8 (-2 741.25 USD)
最大連続損失:
-4 748.73 USD (6)
月間成長:
2.11%
年間予想:
28.05%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.22 USD
最大の:
4 748.73 USD (34.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.82% (4 748.73 USD)
エクイティによる:
58.31% (17 496.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1057
|NZDCAD
|1004
|AUDNZD
|686
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|4
|CADJPY
|4
|BTCUSD
|3
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|1
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|8.3K
|NZDCAD
|7.8K
|AUDNZD
|3.6K
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPUSD
|353
|EURCHF
|706
|CADJPY
|-181
|BTCUSD
|128
|NZDUSD
|286
|EURGBP
|17
|EURUSD
|177
|AUDUSD
|0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|18K
|NZDCAD
|29K
|AUDNZD
|-427
|XAUUSD
|-4.6K
|GBPUSD
|953
|EURCHF
|559
|CADJPY
|-1.6K
|BTCUSD
|193K
|NZDUSD
|1.5K
|EURGBP
|109
|EURUSD
|442
|AUDUSD
|0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 385.49 USD
最悪のトレード: -1 383 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +460.75 USD
最大連続損失: -2 741.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 11
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 63
GoMarkets-Real 10
|0.37 × 214
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
Exness-Real28
|0.72 × 18
TMGM.TradeMax-Live10
|0.75 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
|0.77 × 66
FusionMarkets-Live
|0.83 × 298
VantageInternational-Live 7
|1.14 × 22
RoboForex-ProCent-6
|2.67 × 9
VantageInternational-Live 9
|2.84 × 293
VantageInternational-Live 5
|2.87 × 296
RoboForex-Pro
|3.00 × 2
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
Exness-Real
|4.33 × 9
VantageInternational-Live 18
|4.88 × 136
VantageInternational-Live 8
|5.97 × 409
RoboForex-Pro-2
|6.01 × 107
VantageInternational-Live 2
|6.60 × 164
VantageInternational-Live 11
|6.98 × 211
BlackBullMarkets-Live
|8.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
|13.62 × 318
STABLE ICOME 100%
Built Your Passive Income
Let professionals make money for you. We have consistently generated profits every month in a row.
