Tarik Metkal

Top G forex

Tarik Metkal
レビュー0件
信頼性
207週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 276%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 777
利益トレード:
2 064 (74.32%)
損失トレード:
713 (25.68%)
ベストトレード:
4 385.49 USD
最悪のトレード:
-1 382.66 USD
総利益:
55 441.00 USD (486 105 pips)
総損失:
-36 139.01 USD (249 565 pips)
最大連続の勝ち:
34 (460.75 USD)
最大連続利益:
4 820.05 USD (5)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
80.99%
最大入金額:
20.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.06
長いトレード:
1 333 (48.00%)
短いトレード:
1 444 (52.00%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
6.95 USD
平均利益:
26.86 USD
平均損失:
-50.69 USD
最大連続の負け:
8 (-2 741.25 USD)
最大連続損失:
-4 748.73 USD (6)
月間成長:
2.11%
年間予想:
28.05%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.22 USD
最大の:
4 748.73 USD (34.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.82% (4 748.73 USD)
エクイティによる:
58.31% (17 496.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 1057
NZDCAD 1004
AUDNZD 686
XAUUSD 9
GBPUSD 5
EURCHF 4
CADJPY 4
BTCUSD 3
NZDUSD 2
EURGBP 1
EURUSD 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 8.3K
NZDCAD 7.8K
AUDNZD 3.6K
XAUUSD -1.8K
GBPUSD 353
EURCHF 706
CADJPY -181
BTCUSD 128
NZDUSD 286
EURGBP 17
EURUSD 177
AUDUSD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 18K
NZDCAD 29K
AUDNZD -427
XAUUSD -4.6K
GBPUSD 953
EURCHF 559
CADJPY -1.6K
BTCUSD 193K
NZDUSD 1.5K
EURGBP 109
EURUSD 442
AUDUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 385.49 USD
最悪のトレード: -1 383 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +460.75 USD
最大連続損失: -2 741.25 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 63
GoMarkets-Real 10
0.37 × 214
VantageInternational-Live 22
0.44 × 9
Exness-Real28
0.72 × 18
TMGM.TradeMax-Live10
0.75 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.77 × 66
FusionMarkets-Live
0.83 × 298
VantageInternational-Live 7
1.14 × 22
RoboForex-ProCent-6
2.67 × 9
VantageInternational-Live 9
2.84 × 293
VantageInternational-Live 5
2.87 × 296
RoboForex-Pro
3.00 × 2
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
Exness-Real
4.33 × 9
VantageInternational-Live 18
4.88 × 136
VantageInternational-Live 8
5.97 × 409
RoboForex-Pro-2
6.01 × 107
VantageInternational-Live 2
6.60 × 164
VantageInternational-Live 11
6.98 × 211
BlackBullMarkets-Live
8.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.62 × 318
レビューなし
2025.11.12 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 07:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.01.09 10:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Top G forex
35 USD/月
276%
0
0
USD
36K
USD
207
96%
2 777
74%
81%
1.53
6.95
USD
58%
1:500
コピー

