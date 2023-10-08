СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Top G forex
Tarik Metkal

Top G forex

Tarik Metkal
0 отзывов
Надежность
206 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2022 275%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 774
Прибыльных трейдов:
2 062 (74.33%)
Убыточных трейдов:
712 (25.67%)
Лучший трейд:
4 385.49 USD
Худший трейд:
-1 382.66 USD
Общая прибыль:
55 357.25 USD (485 758 pips)
Общий убыток:
-36 106.02 USD (249 448 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (460.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 820.05 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
80.99%
Макс. загрузка депозита:
20.17%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.05
Длинных трейдов:
1 332 (48.02%)
Коротких трейдов:
1 442 (51.98%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
6.94 USD
Средняя прибыль:
26.85 USD
Средний убыток:
-50.71 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 741.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 748.73 USD (6)
Прирост в месяц:
2.22%
Годовой прогноз:
28.49%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.22 USD
Максимальная:
4 748.73 USD (34.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.82% (4 748.73 USD)
По эквити:
58.31% (17 496.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 1057
NZDCAD 1001
AUDNZD 686
XAUUSD 9
GBPUSD 5
EURCHF 4
CADJPY 4
BTCUSD 3
NZDUSD 2
EURGBP 1
EURUSD 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 8.3K
NZDCAD 7.7K
AUDNZD 3.6K
XAUUSD -1.8K
GBPUSD 353
EURCHF 706
CADJPY -181
BTCUSD 128
NZDUSD 286
EURGBP 17
EURUSD 177
AUDUSD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 18K
NZDCAD 29K
AUDNZD -427
XAUUSD -4.6K
GBPUSD 953
EURCHF 559
CADJPY -1.6K
BTCUSD 193K
NZDUSD 1.5K
EURGBP 109
EURUSD 442
AUDUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 385.49 USD
Худший трейд: -1 383 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +460.75 USD
Макс. убыток в серии: -2 741.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 63
GoMarkets-Real 10
0.38 × 211
VantageInternational-Live 22
0.44 × 9
Exness-Real28
0.72 × 18
TMGM.TradeMax-Live10
0.75 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.77 × 66
FusionMarkets-Live
0.83 × 298
VantageInternational-Live 7
1.14 × 22
RoboForex-ProCent-6
2.67 × 9
VantageInternational-Live 9
2.84 × 293
VantageInternational-Live 5
2.87 × 296
RoboForex-Pro
3.00 × 2
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
Exness-Real
4.33 × 9
VantageInternational-Live 18
4.88 × 136
VantageInternational-Live 8
5.97 × 409
RoboForex-Pro-2
6.01 × 107
VantageInternational-Live 2
6.60 × 164
VantageInternational-Live 11
6.98 × 211
BlackBullMarkets-Live
8.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.62 × 318
STABLE ICOME 100%
Built Your Passive Income

Let professionals make money for you. We have consistently generated profits every month in a row.

Let's Break the Matrix 
Нет отзывов
2025.11.12 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 07:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.01.09 10:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Top G forex
35 USD в месяц
275%
0
0
USD
36K
USD
206
96%
2 774
74%
81%
1.53
6.94
USD
58%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.