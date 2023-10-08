- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 777
Negociações com lucro:
2 064 (74.32%)
Negociações com perda:
713 (25.68%)
Melhor negociação:
4 385.49 USD
Pior negociação:
-1 382.66 USD
Lucro bruto:
55 441.00 USD (486 105 pips)
Perda bruta:
-36 139.01 USD (249 565 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (460.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 820.05 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
80.99%
Depósito máximo carregado:
20.17%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.06
Negociações longas:
1 333 (48.00%)
Negociações curtas:
1 444 (52.00%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
6.95 USD
Lucro médio:
26.86 USD
Perda média:
-50.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-2 741.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 748.73 USD (6)
Crescimento mensal:
2.31%
Previsão anual:
28.05%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.22 USD
Máximo:
4 748.73 USD (34.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.82% (4 748.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.31% (17 496.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1057
|NZDCAD
|1004
|AUDNZD
|686
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|4
|CADJPY
|4
|BTCUSD
|3
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|1
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|8.3K
|NZDCAD
|7.8K
|AUDNZD
|3.6K
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPUSD
|353
|EURCHF
|706
|CADJPY
|-181
|BTCUSD
|128
|NZDUSD
|286
|EURGBP
|17
|EURUSD
|177
|AUDUSD
|0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|18K
|NZDCAD
|29K
|AUDNZD
|-427
|XAUUSD
|-4.6K
|GBPUSD
|953
|EURCHF
|559
|CADJPY
|-1.6K
|BTCUSD
|193K
|NZDUSD
|1.5K
|EURGBP
|109
|EURUSD
|442
|AUDUSD
|0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 385.49 USD
Pior negociação: -1 383 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +460.75 USD
Máxima perda consecutiva: -2 741.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 11
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 63
GoMarkets-Real 10
|0.37 × 214
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
Exness-Real28
|0.72 × 18
TMGM.TradeMax-Live10
|0.75 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
|0.77 × 66
FusionMarkets-Live
|0.83 × 298
VantageInternational-Live 7
|1.14 × 22
RoboForex-ProCent-6
|2.67 × 9
VantageInternational-Live 9
|2.84 × 293
VantageInternational-Live 5
|2.87 × 296
RoboForex-Pro
|3.00 × 2
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
Exness-Real
|4.33 × 9
VantageInternational-Live 18
|4.88 × 136
VantageInternational-Live 8
|5.97 × 409
RoboForex-Pro-2
|6.01 × 107
VantageInternational-Live 2
|6.60 × 164
VantageInternational-Live 11
|6.98 × 211
BlackBullMarkets-Live
|8.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
|13.62 × 318
STABLE ICOME 100%
Sem comentários
