Tarik Metkal

Top G forex

Tarik Metkal
Confiabilidade
207 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2022 276%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 777
Negociações com lucro:
2 064 (74.32%)
Negociações com perda:
713 (25.68%)
Melhor negociação:
4 385.49 USD
Pior negociação:
-1 382.66 USD
Lucro bruto:
55 441.00 USD (486 105 pips)
Perda bruta:
-36 139.01 USD (249 565 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (460.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 820.05 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
80.99%
Depósito máximo carregado:
20.17%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.06
Negociações longas:
1 333 (48.00%)
Negociações curtas:
1 444 (52.00%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
6.95 USD
Lucro médio:
26.86 USD
Perda média:
-50.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-2 741.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 748.73 USD (6)
Crescimento mensal:
2.31%
Previsão anual:
28.05%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.22 USD
Máximo:
4 748.73 USD (34.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.82% (4 748.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.31% (17 496.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 1057
NZDCAD 1004
AUDNZD 686
XAUUSD 9
GBPUSD 5
EURCHF 4
CADJPY 4
BTCUSD 3
NZDUSD 2
EURGBP 1
EURUSD 1
AUDUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 8.3K
NZDCAD 7.8K
AUDNZD 3.6K
XAUUSD -1.8K
GBPUSD 353
EURCHF 706
CADJPY -181
BTCUSD 128
NZDUSD 286
EURGBP 17
EURUSD 177
AUDUSD 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 18K
NZDCAD 29K
AUDNZD -427
XAUUSD -4.6K
GBPUSD 953
EURCHF 559
CADJPY -1.6K
BTCUSD 193K
NZDUSD 1.5K
EURGBP 109
EURUSD 442
AUDUSD 0
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 385.49 USD
Pior negociação: -1 383 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +460.75 USD
Máxima perda consecutiva: -2 741.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 63
GoMarkets-Real 10
0.37 × 214
VantageInternational-Live 22
0.44 × 9
Exness-Real28
0.72 × 18
TMGM.TradeMax-Live10
0.75 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.77 × 66
FusionMarkets-Live
0.83 × 298
VantageInternational-Live 7
1.14 × 22
RoboForex-ProCent-6
2.67 × 9
VantageInternational-Live 9
2.84 × 293
VantageInternational-Live 5
2.87 × 296
RoboForex-Pro
3.00 × 2
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
Exness-Real
4.33 × 9
VantageInternational-Live 18
4.88 × 136
VantageInternational-Live 8
5.97 × 409
RoboForex-Pro-2
6.01 × 107
VantageInternational-Live 2
6.60 × 164
VantageInternational-Live 11
6.98 × 211
BlackBullMarkets-Live
8.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.62 × 318
2025.11.12 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 07:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.01.09 10:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
