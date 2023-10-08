시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Top G forex
Tarik Metkal

Top G forex

Tarik Metkal
0 리뷰
안정성
209
0 / 0 USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 277%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 784
이익 거래:
2 069 (74.31%)
손실 거래:
715 (25.68%)
최고의 거래:
4 385.49 USD
최악의 거래:
-1 382.66 USD
총 수익:
55 623.21 USD (486 923 pips)
총 손실:
-36 197.65 USD (249 779 pips)
연속 최대 이익:
34 (460.75 USD)
연속 최대 이익:
4 820.05 USD (5)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
80.99%
최대 입금량:
20.17%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
4.09
롱(주식매수):
1 333 (47.88%)
숏(주식차입매도):
1 451 (52.12%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
6.98 USD
평균 이익:
26.88 USD
평균 손실:
-50.63 USD
연속 최대 손실:
8 (-2 741.25 USD)
연속 최대 손실:
-4 748.73 USD (6)
월별 성장률:
1.93%
연간 예측:
23.45%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.22 USD
최대한의:
4 748.73 USD (34.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.82% (4 748.73 USD)
자본금별:
58.31% (17 496.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 1060
NZDCAD 1006
AUDNZD 688
XAUUSD 9
GBPUSD 5
EURCHF 4
CADJPY 4
BTCUSD 3
NZDUSD 2
EURGBP 1
EURUSD 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 8.3K
NZDCAD 7.8K
AUDNZD 3.7K
XAUUSD -1.8K
GBPUSD 353
EURCHF 706
CADJPY -181
BTCUSD 128
NZDUSD 286
EURGBP 17
EURUSD 177
AUDUSD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 18K
NZDCAD 29K
AUDNZD -296
XAUUSD -4.6K
GBPUSD 953
EURCHF 559
CADJPY -1.6K
BTCUSD 193K
NZDUSD 1.5K
EURGBP 109
EURUSD 442
AUDUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 385.49 USD
최악의 거래: -1 383 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +460.75 USD
연속 최대 손실: -2 741.25 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 63
GoMarkets-Real 10
0.34 × 234
VantageInternational-Live 22
0.44 × 9
Exness-Real28
0.72 × 18
TMGM.TradeMax-Live10
0.75 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.77 × 66
FusionMarkets-Live
0.83 × 298
VantageInternational-Live 7
1.14 × 22
RoboForex-ProCent-6
2.67 × 9
VantageInternational-Live 9
2.84 × 293
VantageInternational-Live 5
2.87 × 296
RoboForex-Pro
3.00 × 2
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
Exness-Real
4.33 × 9
VantageInternational-Live 18
4.88 × 136
VantageInternational-Live 8
5.97 × 409
RoboForex-Pro-2
6.01 × 107
VantageInternational-Live 2
6.60 × 164
VantageInternational-Live 11
6.98 × 211
BlackBullMarkets-Live
8.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.62 × 318
STABLE ICOME 100%
Built Your Passive Income

Let professionals make money for you. We have consistently generated profits every month in a row.

Let's Break the Matrix 
리뷰 없음
2026.01.06 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 18:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 07:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.01.09 10:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Top G forex
월별 35 USD
277%
0
0
USD
36K
USD
209
96%
2 784
74%
81%
1.53
6.98
USD
58%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.