- 자본
- 축소
트레이드:
2 784
이익 거래:
2 069 (74.31%)
손실 거래:
715 (25.68%)
최고의 거래:
4 385.49 USD
최악의 거래:
-1 382.66 USD
총 수익:
55 623.21 USD (486 923 pips)
총 손실:
-36 197.65 USD (249 779 pips)
연속 최대 이익:
34 (460.75 USD)
연속 최대 이익:
4 820.05 USD (5)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
80.99%
최대 입금량:
20.17%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
4.09
롱(주식매수):
1 333 (47.88%)
숏(주식차입매도):
1 451 (52.12%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
6.98 USD
평균 이익:
26.88 USD
평균 손실:
-50.63 USD
연속 최대 손실:
8 (-2 741.25 USD)
연속 최대 손실:
-4 748.73 USD (6)
월별 성장률:
1.93%
연간 예측:
23.45%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.22 USD
최대한의:
4 748.73 USD (34.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.82% (4 748.73 USD)
자본금별:
58.31% (17 496.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1060
|NZDCAD
|1006
|AUDNZD
|688
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|4
|CADJPY
|4
|BTCUSD
|3
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|1
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|8.3K
|NZDCAD
|7.8K
|AUDNZD
|3.7K
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPUSD
|353
|EURCHF
|706
|CADJPY
|-181
|BTCUSD
|128
|NZDUSD
|286
|EURGBP
|17
|EURUSD
|177
|AUDUSD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|18K
|NZDCAD
|29K
|AUDNZD
|-296
|XAUUSD
|-4.6K
|GBPUSD
|953
|EURCHF
|559
|CADJPY
|-1.6K
|BTCUSD
|193K
|NZDUSD
|1.5K
|EURGBP
|109
|EURUSD
|442
|AUDUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 385.49 USD
최악의 거래: -1 383 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +460.75 USD
연속 최대 손실: -2 741.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 63
|
GoMarkets-Real 10
|0.34 × 234
|
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
|
Exness-Real28
|0.72 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.75 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.77 × 66
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 298
|
VantageInternational-Live 7
|1.14 × 22
|
RoboForex-ProCent-6
|2.67 × 9
|
VantageInternational-Live 9
|2.84 × 293
|
VantageInternational-Live 5
|2.87 × 296
|
RoboForex-Pro
|3.00 × 2
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
Exness-Real
|4.33 × 9
|
VantageInternational-Live 18
|4.88 × 136
|
VantageInternational-Live 8
|5.97 × 409
|
RoboForex-Pro-2
|6.01 × 107
|
VantageInternational-Live 2
|6.60 × 164
|
VantageInternational-Live 11
|6.98 × 211
|
BlackBullMarkets-Live
|8.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|13.62 × 318
