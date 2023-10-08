- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 777
Transacciones Rentables:
2 064 (74.32%)
Transacciones Irrentables:
713 (25.68%)
Mejor transacción:
4 385.49 USD
Peor transacción:
-1 382.66 USD
Beneficio Bruto:
55 441.00 USD (486 105 pips)
Pérdidas Brutas:
-36 139.01 USD (249 565 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (460.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 820.05 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
80.99%
Carga máxima del depósito:
20.17%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.06
Transacciones Largas:
1 333 (48.00%)
Transacciones Cortas:
1 444 (52.00%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
6.95 USD
Beneficio medio:
26.86 USD
Pérdidas medias:
-50.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-2 741.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 748.73 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.31%
Pronóstico anual:
28.05%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.22 USD
Máxima:
4 748.73 USD (34.11%)
Reducción relativa:
De balance:
15.82% (4 748.73 USD)
De fondos:
58.31% (17 496.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1057
|NZDCAD
|1004
|AUDNZD
|686
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|4
|CADJPY
|4
|BTCUSD
|3
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|1
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|8.3K
|NZDCAD
|7.8K
|AUDNZD
|3.6K
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPUSD
|353
|EURCHF
|706
|CADJPY
|-181
|BTCUSD
|128
|NZDUSD
|286
|EURGBP
|17
|EURUSD
|177
|AUDUSD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|18K
|NZDCAD
|29K
|AUDNZD
|-427
|XAUUSD
|-4.6K
|GBPUSD
|953
|EURCHF
|559
|CADJPY
|-1.6K
|BTCUSD
|193K
|NZDUSD
|1.5K
|EURGBP
|109
|EURUSD
|442
|AUDUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4 385.49 USD
Peor transacción: -1 383 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +460.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 741.25 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 63
|
GoMarkets-Real 10
|0.37 × 214
|
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
|
Exness-Real28
|0.72 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.75 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.77 × 66
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 298
|
VantageInternational-Live 7
|1.14 × 22
|
RoboForex-ProCent-6
|2.67 × 9
|
VantageInternational-Live 9
|2.84 × 293
|
VantageInternational-Live 5
|2.87 × 296
|
RoboForex-Pro
|3.00 × 2
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
Exness-Real
|4.33 × 9
|
VantageInternational-Live 18
|4.88 × 136
|
VantageInternational-Live 8
|5.97 × 409
|
RoboForex-Pro-2
|6.01 × 107
|
VantageInternational-Live 2
|6.60 × 164
|
VantageInternational-Live 11
|6.98 × 211
|
BlackBullMarkets-Live
|8.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|13.62 × 318
STABLE ICOME 100%
Built Your Passive Income
Let professionals make money for you. We have consistently generated profits every month in a row.
Let's Break the Matrix
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
35 USD al mes
276%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
207
96%
2 777
74%
81%
1.53
6.95
USD
USD
58%
1:500