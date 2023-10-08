SeñalesSecciones
Tarik Metkal

Top G forex

Tarik Metkal
0 comentarios
Fiabilidad
207 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2022 276%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 777
Transacciones Rentables:
2 064 (74.32%)
Transacciones Irrentables:
713 (25.68%)
Mejor transacción:
4 385.49 USD
Peor transacción:
-1 382.66 USD
Beneficio Bruto:
55 441.00 USD (486 105 pips)
Pérdidas Brutas:
-36 139.01 USD (249 565 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (460.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 820.05 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
80.99%
Carga máxima del depósito:
20.17%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.06
Transacciones Largas:
1 333 (48.00%)
Transacciones Cortas:
1 444 (52.00%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
6.95 USD
Beneficio medio:
26.86 USD
Pérdidas medias:
-50.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-2 741.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 748.73 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.31%
Pronóstico anual:
28.05%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.22 USD
Máxima:
4 748.73 USD (34.11%)
Reducción relativa:
De balance:
15.82% (4 748.73 USD)
De fondos:
58.31% (17 496.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 1057
NZDCAD 1004
AUDNZD 686
XAUUSD 9
GBPUSD 5
EURCHF 4
CADJPY 4
BTCUSD 3
NZDUSD 2
EURGBP 1
EURUSD 1
AUDUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 8.3K
NZDCAD 7.8K
AUDNZD 3.6K
XAUUSD -1.8K
GBPUSD 353
EURCHF 706
CADJPY -181
BTCUSD 128
NZDUSD 286
EURGBP 17
EURUSD 177
AUDUSD 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 18K
NZDCAD 29K
AUDNZD -427
XAUUSD -4.6K
GBPUSD 953
EURCHF 559
CADJPY -1.6K
BTCUSD 193K
NZDUSD 1.5K
EURGBP 109
EURUSD 442
AUDUSD 0
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 385.49 USD
Peor transacción: -1 383 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +460.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 741.25 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 63
GoMarkets-Real 10
0.37 × 214
VantageInternational-Live 22
0.44 × 9
Exness-Real28
0.72 × 18
TMGM.TradeMax-Live10
0.75 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.77 × 66
FusionMarkets-Live
0.83 × 298
VantageInternational-Live 7
1.14 × 22
RoboForex-ProCent-6
2.67 × 9
VantageInternational-Live 9
2.84 × 293
VantageInternational-Live 5
2.87 × 296
RoboForex-Pro
3.00 × 2
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
Exness-Real
4.33 × 9
VantageInternational-Live 18
4.88 × 136
VantageInternational-Live 8
5.97 × 409
RoboForex-Pro-2
6.01 × 107
VantageInternational-Live 2
6.60 × 164
VantageInternational-Live 11
6.98 × 211
BlackBullMarkets-Live
8.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.62 × 318
STABLE ICOME 100%
Built Your Passive Income

Let professionals make money for you. We have consistently generated profits every month in a row.

Let's Break the Matrix 
No hay comentarios
2025.11.12 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 07:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.01.09 10:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Top G forex
35 USD al mes
276%
0
0
USD
36K
USD
207
96%
2 777
74%
81%
1.53
6.95
USD
58%
1:500
