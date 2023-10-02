SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Miner Plus
Wee Leong Tan

Gold Miner Plus

Wee Leong Tan
0 inceleme
Güvenilirlik
119 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 123%
RoboMarkets-Prime
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 074
Kârla kapanan işlemler:
1 822 (87.84%)
Zararla kapanan işlemler:
252 (12.15%)
En iyi işlem:
208.73 GLD
En kötü işlem:
-552.84 GLD
Brüt kâr:
21 708.29 GLD (1 347 567 pips)
Brüt zarar:
-18 444.40 GLD (535 299 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
231 (605.11 GLD)
Maksimum ardışık kâr:
1 476.42 GLD (178)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
37.37%
Maks. mevduat yükü:
10.54%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
385
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
1 631 (78.64%)
Satış işlemleri:
443 (21.36%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.57 GLD
Ortalama kâr:
11.91 GLD
Ortalama zarar:
-73.19 GLD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-984.04 GLD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 252.45 GLD (5)
Aylık büyüme:
30.76%
Yıllık tahmin:
374.87%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
497.58 GLD
Maksimum:
3 162.77 GLD (72.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.23% (3 162.77 GLD)
Varlığa göre:
41.40% (2 918.52 GLD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1849
XAGUSD 224
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.8K
XAGUSD 1.4K
NZDCAD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 724K
XAGUSD 104K
NZDCAD 15
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +208.73 GLD
En kötü işlem: -553 GLD
Maksimum ardışık kazanç: 178
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +605.11 GLD
Maksimum ardışık zarar: -984.04 GLD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.30 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.85 × 33
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 14:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.11 22:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 04:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 22:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 16:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 07:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.31 05:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.29 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.04 10:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Miner Plus
Ayda 99 USD
123%
0
0
USD
6.2K
GLD
119
73%
2 074
87%
37%
1.17
1.57
GLD
49%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.