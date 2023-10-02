- Büyüme
İşlemler:
2 074
Kârla kapanan işlemler:
1 822 (87.84%)
Zararla kapanan işlemler:
252 (12.15%)
En iyi işlem:
208.73 GLD
En kötü işlem:
-552.84 GLD
Brüt kâr:
21 708.29 GLD (1 347 567 pips)
Brüt zarar:
-18 444.40 GLD (535 299 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
231 (605.11 GLD)
Maksimum ardışık kâr:
1 476.42 GLD (178)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
37.37%
Maks. mevduat yükü:
10.54%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
385
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
1 631 (78.64%)
Satış işlemleri:
443 (21.36%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.57 GLD
Ortalama kâr:
11.91 GLD
Ortalama zarar:
-73.19 GLD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-984.04 GLD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 252.45 GLD (5)
Aylık büyüme:
30.76%
Yıllık tahmin:
374.87%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
497.58 GLD
Maksimum:
3 162.77 GLD (72.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.23% (3 162.77 GLD)
Varlığa göre:
41.40% (2 918.52 GLD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1849
|XAGUSD
|224
|NZDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.8K
|XAGUSD
|1.4K
|NZDCAD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|724K
|XAGUSD
|104K
|NZDCAD
|15
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +208.73 GLD
En kötü işlem: -553 GLD
Maksimum ardışık kazanç: 178
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +605.11 GLD
Maksimum ardışık zarar: -984.04 GLD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 33
|
FusionMarkets-Live 2
|0.85 × 33
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
123%
0
0
USD
USD
6.2K
GLD
GLD
119
73%
2 074
87%
37%
1.17
1.57
GLD
GLD
49%
1:300